Фильм маститого и осыпанного наградами бразильского режиссёра Бруно Жорже «Изобретая другого» не просто о человеческом подвиге - он сам по себе фильм-подвиг. В 2019 году правительство Бразилии организовало масштабную и самую рискованную в истории экспедицию в тропические леса Амазонии для поиска индейцев корубо, ранее считавшихся неконтактным племенем, и воссоединения искусственно разделённого племени - ранее часть корубо переместили на реку Итуи, а часть осталась в изоляции. К моменту начала съёмок шестеро сотрудников Национального фонда индейцев (ФУНАИ) - правительственного органа Бразилии, реализующего политику в отношении индейцев - уже погибли, как гибли и сотрудники нефтяной компании «Петробраз» - от тропических болезней, от столкновений с воинственными племенами мати, марубо, канамари. Собственно, к началу экспедиции корубо помимо своей воли уже перестали быть неконтактными - их земли разоряли латифундисты, золотопромышленники, наркоторговцы, сами же корубо безжалостно истреблялись. Экспедицию возглавили бразильский учёный-антрополог, сотрудник ФУНАИ Бруно Перейра и британский журналист Дом Филлипс, они присутствуют в кадре практически постоянно - нельзя не упомянуть о том, что им постоянно поступали угрозы от тех же золотодобытчиков и браконьеров, пытавшихся сорвать экспедицию. . Другие участники экспедиции - indigenista (специалисты по коренным народам, знающие индейские языки), врачи, психологи, единственная женщина-медсестра - в основном молодые ребята, среди которых 40-летний Перейра смотрится мудрым стариком.

Прилипший к экрану зритель просто не в состоянии поверить, что перед ним документальная съёмка реальной экспедиции, а не художественный фильм о путешествиях героев Жюля Верна. Для того, чтобы зрительское внимание не отвлекалось на яркие, режущие глаз краски сельвы, режиссёр использует приглушённую колористику, делает цвета менее броскими, - это позволяет сфокусироваться на главном. А главное - это, без сомнения, сами индейцы племени корубо, главные герои, безраздельно господствующие на экране в течение почти трёх часов. Это беспрецедентное, масштабнейшее этнографическое и антропологическое исследование, снятое как методом включённого наблюдения, так и в ходе тесного живого общения сотрудников экспедиции с изучаемым ими народом.

Вряд ли кто-нибудь из вас в течение трех часов наблюдал не только за индейскими ритуалами и бытом, но ещё и имел возможность познакомиться с тем, как ещё вчера неконтактное племя коммуницирует с представителями незнакомой им цивилизации. Поразительная открытость, адаптивность, абсолютное отсутствие каких-либо коммуникативных сложностей, препятствий, непонимания, способность благодаря развитому абстрактному мышлению моментально схватывать предназначение прежде незнакомых предметов и устройств. Изумляет не только то, как без малейших затруднений общаются индейцы с португалоязычными гостями, но и то, как молодые indigenista ,свободно говорят на языке корубо - вчерашние кабинетные учёные, получившие возможность воочию узреть предмет своей специализации.

У амазонских племён агрессивность, возникшая не от хорошей жизни, в постоянной борьбе за выживание, сочетается с удивительным простодушием и наивностью: «Скажите мати и марубо, что теперь это будет земля корубо», - просят они своих новых друзей, приехавших к ним с экспедицией, назначая их посредниками с враждебной средой. Прекрасно, что мамаши-корубо, обвешанные малыми детишками, выстраиваются в очередь на вакцинацию - смертность индейцев огромная, и при встрече с современной цивилизацией они часто гибнут от болезней, против которых у них нет иммунитета, - ну а вдруг со шприцами и со злым умыслом к ним бы приехали представители людоедского мира капитала, давно и планомерно сгоняющие индейцев с их земли?.... Впрочем, к моменту встречи с экспедицией корубо уже наслышаны про бактерии, боятся гриппа - видимо, информационные потоки доходят даже до неконтактных племён.

Камера оператора выхватывает лица индейцев, крупные планы - сильная и выигрышная сторона киноисследования, настоящая визуальная антропология. Для корубо нет табуированных тем - они с удовольствием рассказывают и о том, как отбивались от вражеского племени, и о том, как убивали сами. Подробный, с задорным хохотом рассказ о том, как дробили палкой голову противника, сначала не леденит кровь - ровно до тех пор, пока карубо не начинают готовить пищу, разбивая панцирь черепах перед варкой и разделывая свежепойманных обезьян: на вертеле голая обезьяна с содранной шкурой смотрится совсем как поджариваемый человек. Примечательно, что в пищу употребляются только взрослые обезьяны, а обезьяньих детёнышей детёныши человеческие используют в качестве игрушек, нося их на плечах - на каждого малыша как минимум одна обезьянка или маленький ленивец. Корубо, ходящие голышом и из одежды использующие только верёвочку для подвязывания пениса, получше иных жителей мегаполисов осознают важность технического прогресса: «Палка и духовая трубка - вчерашний день, можете дать нам ружья?» Отдельный аттракцион - звонки друг другу с мобильников, предоставленных экспедиционной группой: «Ты только не спи ни с кем, кроме меня, хорошо?» - это звонок жене, находящейся в десяти метрах от мужа. Отношения, кстати, не совсем моногамные, да и кровосмешения практикуются. Жён корубо не хоронят - пускай их грифы в лесу едят.

Увлекшись колоритными корубо, авторы слегка выпускают из поля зрения их гостей, и зря: наблюдение за наблюдающим - отдельное удовольствие. Для того, чтобы фильм стал по-настоящему научным, а не просто фиксацией происходящего перед камерой, хотелось бы поподробней познакомиться с методами работы учёных. Интересная находка членов экспедиции: для того, чтобы укрепить доверие к себе со стороны индейцев, они тоже раздеваются догола и принимают участие в ритуальных плясках наравне с корубо. Для нас, конечно, разговорная часть общения важнее ритуальной - именно этим ценно киноисследование.

Самое сильное впечатление производят кадры долгожданной встречи надолго разлучённых корубо - за 32 экспедиционных дня удалось найти 34 человек, из которых 20 детей и подростков. Реакции на встречу после долгой разлуки у корубо самые обычные - слёзы счастья, объятия, нежность.

Даже трехчасовой формат фильма оставляет за кадром многие детали, ответы на вопросы, возникающие у зрителя. Откуда у неконтактных племён вполне сформированное представление о многих достижениях цивилизации, которые они раньше не видели в глаза? Откуда у них, не знающих календаря, чёткое чувство времени и способность, например, оценить человеческий возраст?

Отдельно хочется отметить великолепную, филигранную работу композитора и звукорежиссёра Бруно Палаццо, звук - полноценный герой фильма. Иллюстративные аранжировки, виртуозное звукоподражание дополняют картину сельвы, одного визуального представления о которой явно недостаточно.

Остаётся сказать, что фильм Бруно Жорже - in memoriam. 5 июня 2022 года руководители экспедиции Бруно Перейра и Дом Филлипс на реке Итуи попали в засаду браконьеров, на протяжении долгого времени угрожавших учёным. Оба были зверски убиты, тела их привязаны к дереву. Имя Бруно Перейры стало символом защиты коренных народов, а фильм «Изобретая другого» - посмертный памятник ему.