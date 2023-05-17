Битва управляющих компаний в Щукино

Обычный нормальный человек вообще редко задумывается о своей управляющей компании. Не обязательно помнит, как она называется - платит положенную денежку по счетам, и если суммы не зашкаливают за какой-то разумный предел, "как у всех", то так продолжается примерно всегда...

О существовании управляющей компании человек задумывается, когда что-то не так - хорошо работающую компанию можно просто не замечать. Люди делают свое дело, ты в общем, доволен - чего еще?

Вот так жители домов в Щукино, по улицам Рогова и Гамалеи, жили с 1986 года, когда Николай Бабич стал руководить жилищно-коммунальным хозяйством Курчатовского института, мало, что поменялось, когда он возглавил ООО "УО Курчатовский" - сменился правовой фон, но в деле коммунального хозяйства мало, что могло поменяться. Жили, судя по всему, неплохо, потому что особо не беспокоились и не жаловались.

Но вот неожиданно на горизонте щукинского коммунального хозяйства появилось ООО "Управление городской средой", зарегистрированное аж в октябре прошлого года - и сразу сложилось впечатление, что жильцы домов УО "Курчатовский" захотели какой-то новой коммунальной жизни - в обороте появились какие-то протоколы собраний, где жители, если верить этим бумагам, все как один возжелали, чтобы их городской средой управляли как-то по-новому...

Правда, обнаружить этих желающих, прописанных в бумагах, получается не всегда...

"Не верю!", - сказал бы Станиславский, и был бы прав. Ну с чего бы люди, по большей части бывшие сотрудники бывшего Минсредмаша захотели коммунальных перемен? Почти сорок лет было нормально, а тут вдруг такая перестройка местного значения...

И при ближайшем рассмотрении все становится понятно: учредителем общество по "управлению городской средой" оказался некто А.А.Бравин - который раньше был директором "ГБУ "Жилищник района Щукино", затем заместителем главы управы района Щукино по вопросам ЖКХ, с которой был уволен, спустя год после назначения. И вот - новое качество, "управление городской средой"...

Ясно, что никто никогда не знает фамилию директора своего "Жилищника", ничего рядовому гражданину не говорит и имя замглавы управы - да и глава управы редко...

Но тут вдруг, если верить протокорлам собраний жильцов, общественность прониклась доверием к товарищу Бравину - сама его организация на доверие пока не наработала.

А вот Николай Бабич утверждает, что протоколы фальсифицированы - и не просто утверждает, а пишет и депутату Госдумы Парфенову, и в органы правопорядка - мол, разберитесь, совершается преступление... Документы имеются, можно посмотреть.

Понятно, что получить дома в управление, практически в центре Москвы - куш солидный. Но без ясно выраженного желания жильцов сделать этого нельзя - если по закону. А как убедить людей, когда в большинстве своем они данным вопросом вообще не обеспокоены?

Самое простое - оставить людей в покое, и выразить их волю за них! А люди об этом могут и вообще не узнать! Ну станут приходить по тем же числам немного другое бумажки - точно такие же, но с новыми реквизитами...

Но на этот раз случилось иначе -люди возмутились. Почему решают без них, да и еще с явным нарушением закона?

И вот на сегодня прошли собрания в четырех домах, с реальнгой явкой реальных людей, где по двадцать, где по тридцать человек. Более того, эти люди еще и направили исковые заявления в Хорошевский суд.

В ближайшие дни пройдут такие же собрания еще в нескольких домах, и тоже будут иски в суд.

Недооценили людей "управляющие городской средой"... Не среда это, а люди, живые и настоящие.

А.Б.