Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном на Youtube интервью журналисту Валерию Савчуку.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ совершить покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, журналиста ВГТРК Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина.

В начале мая глава ГУР уже заявлял, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

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Ну, во-первых, глава разведки, который становится публичной фигурой, перестает соответствовать занимаемой должности. Посмотрите хоть на главу СВР Нарышкина.

Во вторых, своими заявлениями Буданов наносит явный вред репутации Киева, а взамен не доставляет никакой пользы.

В третьих, я вообще не понимаю, почму, будучи постоянным членом Совбеза ООН, а недавно еще и председательствовавшая в некм Россия не подняла вопрос о террористическом характере киевского режима. Есть длинный список терактов, совершенных украинцами, и есть чистосердечное признание Буданова - чего еще?

А поставлять вооружение и военную технику террористам... Это уже совсем другая картина и совсем другой состав предступления.

А.Б.