Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киев признается в терроризме, а Москве все равно?..

Опубликовано 17.05.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Киев признается в терроризме, а Москве все равно?..

Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном на Youtube интервью журналисту Валерию Савчуку.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ совершить покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, журналиста ВГТРК Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина. 

В начале мая глава ГУР уже заявлял, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

***

Ну, во-первых, глава разведки, который становится публичной фигурой, перестает соответствовать занимаемой должности. Посмотрите хоть на главу СВР Нарышкина.

Во вторых, своими заявлениями Буданов наносит явный вред репутации Киева, а взамен не доставляет никакой пользы.

В третьих, я вообще не понимаю, почму, будучи постоянным членом Совбеза ООН, а недавно еще и председательствовавшая в некм Россия не подняла вопрос о террористическом характере киевского режима. Есть длинный список терактов, совершенных украинцами, и есть чистосердечное признание Буданова - чего еще?

А поставлять вооружение и военную технику террористам... Это уже совсем другая картина и совсем другой состав предступления.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
Резко выросло число нарушений при оказании медицинской помощи
Резко выросло число нарушений при оказании медицин...
15.05.2023
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
11.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Фильм-подвиг (0)
Киев признается в терроризме, а Москве все равно?.. (0)
Битва управляющих компаний в Щукино (0)
Чтобы оправдать вторжение в Крым, Зеленский врет (4)
В Хмельницком взрыв снарядов с обедненным ураном (5)
Научная общественность "подсела на измену" (4)
Продал стратегический завод налево? Повысим зарплату до 450 тысяч в месяц! (3)
Али VS Али (2)
Икона "Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, приватизирована РПЦ (8)
Резко выросло число нарушений при оказании медицинской помощи (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss