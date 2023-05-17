"Троица" Рублёва, кажется, всё

Последние 30 лет красные в России беспокоились о судьбе главной святыни СССР — Мавзолея Ленина, который все Святые Девяностые из Кремля тянулись снести, а с 2004 года каждый день Победы брезгливо заколачивают фанерой. Но беспокоиться-то, оказывается, следовало как раз о главной святыне России дореволюционной, каковой можно назвать знаменитую икону «Троица» работы Андрея Рублёва. Потому что она, кажется, всё...

Из новостей: как сообщает официальный сайт Московской Патриархии, Владимир Путин принял решение о передаче Русской Православной Церкви иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым в XV веке. Икона будет выставлена в течение года в храме Христа Спасителя, а затем займёт «историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры».

Могут возразить: ну и что? Неужели церковь допустит гибель собственной главной (в России) святыни? Что ж, посмотрим на прецеденты. Ведь уже были иконы Рублёва, которые передавались церкви. Вот свидетельство искусствоведа профессора Никиты Голейзовского, который рассказывал в интервью «Известиям», как во Владимире стал свидетелем следующей сцены: церковная уборщица деловито принялась вытирать настенные фрески Андрея Рублёва мокрой тряпкой, намотанной на метлу. «На моих глазах какая-то бабка подставила лестницу и стала протирать рублёвские фрески метлой, обёрнутой мокрой тряпкой. Я заорал — не выдержал. На них даже дышать нельзя, не то что тряпкой протирать. Она за мной погналась с тряпкой и выгнала меня из церкви».

Весьма печальной оказалась и судьба некоторых древнерусских икон, переданных церкви. В России сохранились считанные единицы произведений домонгольской живописи. Одно из них, знаменитая Боголюбская икона, ещё в 1990-е годы было передано церкви в Успенский собор во Владимире. Отдавая икону, реставраторы позаботились о её сохранности — изготовили специальную герметичную витрину-киот, в которой постоянно поддерживался необходимый температурно-влажностный режим. Забота была трогательной и... совершенно бесполезной, поскольку церковники через некоторое время попросту отключили климат-контроль, а часть оборудования — продали. Рассказывает реставратор Галина Цируль: «Оказалось, что две кассеты, которые должны были поддерживать микроклимат в камере, просто не работали. Одну монахини даже куда-то продали — такие вещи денег стоят. Икона стояла просто за стеклом, всего-навсего закрытой на ключик. Тем временем плесень с соседней стены благополучно ползла к иконе, прямо у витрины с образом постоянно стояли живые цветы в воде... При осмотре рядом с местом, где она недавно висела, выяснилось, со слов монахинь, что «здесь у нас крестильня и, конечно, сыро». Вот ещё деталь, которая была бы смешной, если бы всё не было так грустно: мы приподняли плинтус, а под ним — колония грибов! Со шляпками даже». В результате состояние иконы катастрофически ухудшилось, и она была фактически уничтожена плесневым грибком. Реставраторы сейчас не надеются возвратить икону в состояние, пригодное для экспонирования...

Да ведь и саму «Троицу» в 2022 году, несмотря на протесты искусствоведов, возили в Троице-Сергиеву лавру, где она находилась в течение полугода в условиях, отрицательно повлиявших на её сохранность. Вернулась в Третьяковку с изменениями состояния хранения. Казалось, этот печальный опыт должен был бы кого-то вразумить. Но где там...

Фокус ещё в том, что это только с культурно-исторической точки зрения икона «Троица» уникальна и неповторима. А по церковным канонам, любая икона может быть скопирована и надлежащим образом освящённая копия-список полностью заменяет собой икону древнего письма. Так зачем же церкви забирать из Третьяковской галереи бесценный и уникальный с точки зрения культуры и истории оригинал, если можно спокойно сделать точную копию, и она будет равноценной?

На первый взгляд, это бессмысленно. Но... как-то я писал, что, слегка перефразируя Че Гевару: любая эпоха — что революция, что реакция — подобна велосипеду: если она не движется вперёд, то падает. Вот отъём иконы Рублёва из Третьяковки и последующая её обработка шваброй со святой водой — это и есть, как ни грустно, такое продвижение нашей эпохи Реставрации вперёд. Упёршись в одном месте, она непременно будет стараться двигаться в другом. Пока не упрётся повсюду — но тогда упадёт. Снос Мавзолея сейчас не прокатывает, понятно, что общество воспримет это крайне негативно, может произойти раскол. Ну, ничего страшного, тогда двинем вперёд другие фигуры... Шах и мат! Прощай, «Троица»...

И ещё: а что там с террористами и диверсантами в условиях СВО? Не является ли далёкая от Москвы Лавра гораздо более лакомым объектом для возможного нападения? Не будем забывать, что на Украине идёт и межцерковный конфликт... Хотя какие террористы-диверсанты, о чём это я, если есть бабка с мокрой шваброй, которая с успехом заменит собой целый басаевский отряд...

Да, видимо, с творением Рублёва придётся проститься, как простились мы навсегда со знакомой с детства античной аркой из Пальмиры, которая была изображена на советских учебниках истории Древнего Мира и которую снесли в 2015-м неугомонные клерикалы, Которых-Нельзя-Называть, под чёрными флагами. Теперь вот и «Троица», похоже, всё... А ведь её идея гораздо шире любой чисто религиозной, она имеет несравненно более глубокое, не побоюсь этого слова, общечеловеческое значение. Это как бы послание, адресованное нам, да и последующим поколениям, из далёкого XV века. Конечно, она общалась с нами на том языке, на котором разговаривала та эпоха, а как же вы хотели иначе? Однако мы вполне могли этот язык понять и почувствовать радость от взаимопонимания с людьми, жившими за добрых 600 лет до нас.

Но увы...