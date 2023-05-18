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Московский листок

Отечественного вина стало больше, но лучше ли?

Опубликовано 18.05.2023 в разделе комментариев 0

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Отечественного вина стало больше, но лучше ли?

В первом квартале 2023 года доля отечественного вина в российских магазинах и общепите выросла до 58,34 процента. В годовом выражении прирост составил 6,1 процента, сообщает ТАСС. 

Положительная динамика объясняется господдержкой, в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» в России выделяются субсидии на закупку посадочного материала, оборудования и других средств производства. Благодаря этим мерам за последние 10 лет в Краснодарском крае число виноделен выросло в три раза, до 76 хозяйств. 

Также рост доли российских вин связан с уходом из России иностранных брендов и началом действия западных санкций, из-за которых нарушились цепочки поставок. В результате на рынке снизилась доля напитков от топовых экспортеров: Франции, Италии и Испании. В первом квартале 2023 года российский общепит закупил на 3,5 процента меньше импортных вин год к году. 

По данным участников рынка, с начала 2023 года в России изменились лидеры среди поставщиков вина. Благодаря отсутствию сложностей с оплатой и более простой логистике Грузия увеличила поставки тихих вин на 49 процентов. По итогам квартала республика отгрузила 13,1 миллиона литров этого вида алкоголя и сместила со второго места среди поставщиков Испанию, которая экспортировала 12,2 миллиона литров.

***

На самом деле, поскольку Россия является производителем вина, новость неплохая - вспомним хоть советские времена, когда доля отечесвенных вин была еще выше, но все они были натуральными.

На Кубани действительно идет рост производства вина, причем видно невооруженным глазом - считай в каждой станице свой винзавод и к нему фирмпнный магазин - покупай, не хочу...

А вот на Дону, где производство ценных сортов вин существует с конца 18 века, особого роста не наблюдается, видимо, забота государства о виноделах сильно выборочная.

Что до грузинских вин, то на нашем рынке море подделок и фальсификата. Тут претензии уже не к Грузии, а к отечественным посредникам. Вот недавно в приличном магазине купил "Мукузани" - открыли бутылку - стыд и позор... С кубанскими винами хотя бы фальсификата мало, кому надо подделывать красностоп... 

И отдельная боль - крымские вина, которых много, но на фальсификат вы можете нарваться прямо в Крыму, по месту производства - и далее по всей цепочке поставок. Причем формально не придерешься - градус, сахар и прочее в норме, просто вкус никуда... Со вкусовым товаром всегда сложно.

Но как хотите, а порядок надо наводить - народ должен пить качественное и дсотупное отечественное вино, в конечном счет от этого зависит здоровье нации.

А.Б.



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