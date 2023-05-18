Украина начала "рельсовую войну"

В Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге.

Это случилось в 8:20 утра в районе села Чистенькое, это совсем рядом с Симферополем. Из-за взрыва пять вагонов с зерном сошли с путей. Взрыв произошел в начале состава. Уточняется, что в результате было повреждено 50 метров полотна, а диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.

Сейчас приостановлено движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь.

Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. По предварительным данным, в реузультате два человека пострадали.

Россию захлестнула волна поджогов релейных шкафов на железной дороге, злоумышленники обычно выбирают безлюдные перегоны на приличном расстоянии от станций.

За минувшие две недели зарегистрированы три попытки поджогов железнодорожного оборудования — 24 апреля загорелся релейный шкаф на 28 километре перегона между станцией Сеятель и Бердском. В ночь на 29 апреля неизвестные подожгли релейный шкаф, находящийся между остановкой электричек Ипподром и городом Обь. Последний на сегодняшний день случай произошёл в ночь на 7 мая и снова на Южном направлении: релейный шкаф между станциями Сибирская и Юность целиком выгорел.

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Задержанные ранее поджигатели утверждают, что неизвестные через мессенджеры предлагают им подзаработать таким способом: гонорар за уничтоженный шкаф обычно составляет от 5 до 30 тысяч рублей на электронный кошелёк.

То есть это наглость, хуцпа - украинские спецслужбы в открытую вербуют наобум исиполнителей терактов, нисколько не беспокоясь о своей репутации и мнении общественности. Открыто ведут диверсионно-террористическую деятельность. А что такого, если за это ничего не бывает, кроме поощрения по службе?

Киев признается в терроризме, а Москве все равно?..

Терроризм - это государственная политика Украины

И до тех пор, пока это не касается т.н. "цивилизованных государств", украинсакий государственный терроризм будет поощряться, а Украина продолжит получает разнообразную помощь, включая сюда военно-техническую. Страна НАТО даже не волнует, что их оружием совершаются теракты на территории России. Украина-де ведет "тотальную войну", и ничего, что даже сам термин придуман Геббельсом... На Украине не убивают евреев, а все остальное - можно.

Ясно, что Запад обеспокоится, когда миллионы украинских беженцев создатут террористические сети и начнут диктовать "союзникам" свои условия.

А.Б.