Украина продолжает настаивать на своем "праве на терроризм"

На этот раз отличился советник главы офиса Владимира Зеленского Подоляк - он пообещал преследовать Россию всегда и везде, достать «юридически или физически».

«Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего… Да, каждого из вас мы достанем, и неважно, как именно», — написал он в Twitter, комментируя сообщение постпредства России при ООН.

Это конечно, истерика, что демонстрирует не силу, а слабость. Что понятно, но сочувствия почти не вызывает - призывы убивать без разбора пола и возраста редко вызывают симпатию...

Кого в том числе ненавидит Подоляк и кого он намерен убивать?

Вот пишет Анна из Горловки: "Я вчера ходила в магазин наш типа супермаркета - Республиканский. В центре города. Где-то упало или выстрел был. Женщина кричит мне: стой, не иди. Двери завебрировали...Самое главное сегодня курицу купила для ребенка. Готовую. Мне нравится она. Тепленькая. Мы давно не ели..."

Привожу по телеграм-каналу финской журналистки Оксаны Челышевой. На деньги которой, видимо, и была куплена эта курица. 21-й век, ребенок и его мама давно не ели, а еще они боятся, что их рано или поздно убъют Подоляки...

Мне кажется, у украинского руководства просто нет ни мозгов, ни совести. Впрочем, у российского тоже, но они хотя бы подвозят еду...

А.Б.