Североатлантический альянс примет на саммите в Вильнюсе в июле многолетнюю программу военной помощи Украине, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Цель этой программы — обеспечить полный переход украинской армии с доктрин и вооружений советского образца на западные.

Как известно, война - двигатель прогресса, это известно давно, со времен фараонов или раньше. Но война движет прогресс, если она сопровождается развитием технологий и производства. Войны Рима привели к образованию в империи сотен фабрик, где производилось вооружение и средства защиты - само слово "фабрика" латинское. Знаменитый Арсенал в Венеции - это срекдоточки военно-промышленных технологий Венецианской республике, долгое время бывшей лидером в производстве вооружений. Именно бесконечные военные экспедиции венецианцев привели к созданию верфи, где, задумайтесь - в условиях средневековья для производства военного корабля из готового машинокмплекта требовался всего один день - день и корабль, день и еще один... Это во времена, когда корабли строились годами, а то и десятилетия - тот же флагаман шведского флота "Густав Ваза" строился 20 лет, а проплыл от верфи всего метров триста, после чего затонул...

Украина тоже была обязана промышленным и научно-техническим развитием военно-промышленному комплексу, и УССР была промышленно развитой республикой даже рядом с РСФСР.

Но с течением "незалежности" украинская промышленность сильно деградировала, настолько, что уже не может самостоятельно обеспечивать ВСУ даже не самым современным вооружением. Отсюда импорт вооружений "с миру по нитке" - и на этго фоне полная деградация промышленного и научного потенциала государства.

Это Европа и США сейчас поставляют на Украину складские остатки, с тем, чтобы на их место произвести новые образцы вооружений, в том числе и с учетом опыта текущего военного конфликта.

А что получает Украина, которая не шьет теперь даже портки для своих солдат? Получает только могилы, калек и развалины. Ни новых технологий, ни ростав производства вооружений и военной техники - это Европа освежит свои арсеналы и свою технику, а Украина останется даже не сырьевым придатком, а просто полем для утилизации людей и техники.

А.Б.