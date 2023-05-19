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Московский листок

Птичий грипп почти не виден, а карантин есть!

Опубликовано 19.05.2023 в разделе комментариев 0

москва власть карантин
Птичий грипп почти не виден, а карантин есть!

Как-то скучно стало без ковида. Ни тебе масок, ни рассадки в метро через одного...

И вот мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах столицы в связи с выявленными случаями птичьего гриппа.

Очагом, сказано в распоряжении, стал расположенный на юге города Борисовский пруд. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков для жизни и здоровья москвичей нет. Инфекционисты подтвердили, что вероятность заразиться птичьим гриппом для горожан крайне мала.

В Роспотребнадзоре заявили, что рисков для жизни и здоровья жителей столицы в связи с распространением вируса гриппа среди птиц нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют.

В Россельхознадзоре сообщили, что инфекция была найдена после обследования трупов чаек около Борисовского пруда и прибрежной территории реки Городня. Места гибели чаек были объявлены эпизоотическими очагами.

И вот на фоне этого Собянин «в связи с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц» ввел карантин в нескольких районах города. Очагом, сказано в распоряжении главы города, стал Борисовский пруд (Орехово-Борисово Северное). 

Угрожаемой зоной признаются районы Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. 

Зоной наблюдения — все соседние с ними территории.

А.Б.



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