ВСУ обстреляли огород и убили двоих

В Нижнем Березово, где погибли люди - женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Еще один пострадавший, супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, у мужчины ожоги 80 % тела и множественные осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.⠀

Глава округа Владимир Жданов выставил в селе ДНД, как только следственные мероприятия закончатся, жителей пустят в их дома. По данному селу больше никаких повреждений. Снаряды "Града" пришлись только по огороду погибших жителей.⠀

За час до этого было обстреляно село Маломихайловка. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях - посечены фасады, крыши и заборы. Часть снарядов упала в лесополосу, есть очаги возгорания. МЧС на месте, занимается ликвидацией последствий.⠀