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Московский листок

У России попросили отдать последний козырь

Опубликовано 20.05.2023 в разделе комментариев 2

сша госдепартамент
У России попросили отдать последний козырь

Страны Группы G7 выразили сожаление в связи с решением России приостановить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и призвали вернуться к этому соглашению. Об этом говорится в принятом в пятницу на саммите "семерки" в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.

А у России остались какие-либо иные инструменты для давления на западных партнеров, кроме стратегических ядерных вооружений?

В течение достаточно длительного времени страны Запада, в первую очередь США, с маниакальной настойчивостью отрубали у РФ возможности влиять на мировое сообщестьво, РФ сегодня по существу - это страна-изгой. Это надо признать.

А теперь что делать? Требовать от страны-изгоя, чтобы она отказалась от своего последнего козыря в международной политике? Как-то глуповато выглядит... Этого не смогли добиться даже от крошечной КНДР, что же говорить о России, все еще сохраняющей серьезый вес?

Неужели не понятно, что политика "жену отдай дяде, а сам иди к б...ди" работать не может? Есть принцип "давать и брать", а если все время только брать, то "давалка" закончится...

Кто там громче всех кричал "загнать крысу в угол"? Вот, крыса в углу! Наслаждайтесь!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Пиздолиз плясуньи с бубном (Алинки Кабаевой) и несовершеннолетней уборщицы (Светки Кривоногих) будет
болтаться в петле пока не распадется на запчасти! написал 20.05.2023 00:49
Объясняю конгломерату:
Господа батраки и прачки, Вы видели молодые фотографии Пиздолиза Кабаевой и Кривоногих ----> чмoшник конкретный который бы сидя в тюряге не отползал бы от пaраши или не вылезал бы из под нар!
Ну явно ведь пaрашник был поставлен семьей Ельцина и корешем этого парашника (вором-миллиардером Сергеем Пугачевым) был поставлен распальцовывать сраной!!
Даже на ядерный удар по Украине и странам запада этот Пaрашник не способен!
Также Пaрашник не способен вернуть Украине территории и начать наводить справедливость на России - уничтожая кавказцев и прочую мусульманскую шлае6ень!
Остается эому Пaрашнику добить всех лучших русских, молодых людей на фронте, а потом начинаем ваять из России КНДР-2.
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...
==28== написал 20.05.2023 00:43
Так ведь изначально предупреждали - не лезьте в Украину.
У вас было все, а теперь ничего. Наслаждайтесь империалисты с.р.а.н.ы.е.
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