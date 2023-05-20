У России попросили отдать последний козырь

Страны Группы G7 выразили сожаление в связи с решением России приостановить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и призвали вернуться к этому соглашению. Об этом говорится в принятом в пятницу на саммите "семерки" в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.

А у России остались какие-либо иные инструменты для давления на западных партнеров, кроме стратегических ядерных вооружений?

В течение достаточно длительного времени страны Запада, в первую очередь США, с маниакальной настойчивостью отрубали у РФ возможности влиять на мировое сообщестьво, РФ сегодня по существу - это страна-изгой. Это надо признать.

А теперь что делать? Требовать от страны-изгоя, чтобы она отказалась от своего последнего козыря в международной политике? Как-то глуповато выглядит... Этого не смогли добиться даже от крошечной КНДР, что же говорить о России, все еще сохраняющей серьезый вес?

Неужели не понятно, что политика "жену отдай дяде, а сам иди к б...ди" работать не может? Есть принцип "давать и брать", а если все время только брать, то "давалка" закончится...

Кто там громче всех кричал "загнать крысу в угол"? Вот, крыса в углу! Наслаждайтесь!

А.Б.