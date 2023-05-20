Рабы свободы

Некоторым может показаться, что упрощенный режим налогообложения самозанятых, а также экономия на выплатах в пенсионный фонд и в целом упрощенное ведение отчетности – это такой подарок гражданам.

Не стоит обманываться – современное государство никому ничего никогда не дарит, тут все шаги посчитаны, и ни одна копейка не пролетит мимо казны.

К примеру, ты не платишь в ПФР, но тебе и пенсионный стаж не начисляется. Ты платишь мало налогов, но тебе и твой доход ограничили 2 400 тысячами рублей – вроде 200 тысяч в месяц неплохо, но ведь самозанятый несет и все расходы по производству. Допустим, ты как самозанятый выпускаешь муниципальную газету – муниципалитету от этого сплошная выгода, тебя для него как бы вообще нет, у тебя нет ни кабинета для редакции, ни сотрудников, ни даже авторов на гонораре – ты все, если тебе нужно, оплачиваешь из контрактных денег, и бумагу, и печать, и транспортировку, и распространение. Даже случись что, и иски по защите чести и достоинства к газете – это твоя проблема, а не заказчика.

Согласитесь, 200 тысяч заработной платы в месяц неплохо, но если это бюджет целой газеты? Получается более, чем скромно. Я б сказал, нищенски.

Про то, что у тебя вообще нет оплачиваемого отпуска, больничного, страховок и прочего как бы само собой… У тебя и рабочий день ненормированный, можно предположить, что ты можешь издавать и две, и три газеты одновременно, но реальный человек этого просто не потянет физически, а нанимать кого-либо ты не имеешь права. И все равно есть лазейки, чтобы тебя привлечь за то или иное "нарушение" – если ты все детали производственного процесса захочешь разложить на легальные договоры, то твой бюджет никак не сойдется…

В конечном счете, ты действительно получаешь очень большую творческую свободу – и не получаешь за свою работу нормальной компенсации. Твоя деятельность больше всего напоминает работу "литературного раба" – человека, который за небольшой гонорар обрабатывает, скажем, воспоминания великого человека до уровня публикабельности. Или пишет очередное продолжение бесконечного детектива для автора, имя которого на слуху, но чаще всего ему даже не принадлежит… Тут есть как бы газета муниципального совета, которая выпускается сама собой – без редакции, без издателя, без редакционного помещения и даже без ячейки Союза журналистов… И без обязательств владельца перед кем-либо.

Отсюда – полная потребительская и творческая ничтожность выпускаемого продукта - загляните в свой почтовый ящик и убедитесь, и то если рабы донесут до ящика, а не бросят пачку газет в подъезде... Рабский труд никогда не бывает эффективным.