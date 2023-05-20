Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рабы свободы

Опубликовано 20.05.2023 автором в разделе комментариев 0

экономика деньги
Рабы свободы

Некоторым может показаться, что упрощенный режим налогообложения самозанятых, а также экономия на выплатах в пенсионный фонд и в целом упрощенное ведение отчетности – это такой подарок гражданам.

Не стоит обманываться – современное государство никому ничего никогда не дарит, тут все шаги посчитаны, и ни одна копейка не пролетит мимо казны.

К примеру, ты не платишь в ПФР, но тебе и пенсионный стаж не начисляется. Ты платишь мало налогов, но тебе и твой доход ограничили 2 400 тысячами рублей – вроде 200 тысяч в месяц неплохо, но ведь самозанятый несет и все расходы по производству. Допустим, ты как самозанятый выпускаешь муниципальную газету – муниципалитету от этого сплошная выгода, тебя для него как бы вообще нет, у тебя нет ни кабинета для редакции, ни сотрудников, ни даже авторов на гонораре – ты все, если тебе нужно, оплачиваешь из контрактных денег, и бумагу, и печать, и транспортировку, и распространение. Даже случись что, и иски по защите чести и достоинства к газете – это твоя проблема, а не заказчика.

Согласитесь, 200 тысяч заработной платы в месяц неплохо, но если это бюджет целой газеты? Получается более, чем скромно. Я б сказал, нищенски.

Про то, что у тебя вообще нет оплачиваемого отпуска, больничного, страховок и прочего как бы само собой… У тебя и рабочий день ненормированный, можно предположить, что ты можешь издавать и две, и три газеты одновременно, но реальный человек этого просто не потянет физически, а нанимать кого-либо ты не имеешь права. И все равно есть лазейки, чтобы тебя привлечь за то или иное "нарушение" – если ты все детали производственного процесса захочешь разложить на легальные договоры, то твой бюджет никак не сойдется…

В конечном счете, ты действительно получаешь очень большую творческую свободу – и не получаешь за свою работу нормальной компенсации. Твоя деятельность больше всего напоминает работу "литературного раба" – человека, который за небольшой гонорар обрабатывает, скажем, воспоминания великого человека до уровня публикабельности. Или пишет очередное продолжение бесконечного детектива для автора, имя которого на слуху, но чаще всего ему даже не принадлежит… Тут есть как бы газета муниципального совета, которая выпускается сама собой – без редакции, без издателя, без редакционного помещения и даже без ячейки Союза журналистов… И без обязательств владельца перед кем-либо.

Отсюда – полная потребительская и творческая ничтожность выпускаемого продукта - загляните в свой почтовый ящик и убедитесь, и то если рабы донесут до ящика, а не бросят пачку газет в подъезде... Рабский труд никогда не бывает эффективным.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, приватизирована РПЦ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, п...
17.05.2023
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
11.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рабы свободы (0)
У России попросили отдать последний козырь (5)
ВСУ обстреляли огород и убили двоих (5)
Птичий грипп почти не виден, а карантин есть! (1)
У "двигателя прогресса" сломалась передача (4)
Украина продолжает настаивать на своем "праве на терроризм" (7)
Украина начала "рельсовую войну" (8)
Отечественного вина стало больше, но лучше ли? (1)
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, приватизирована РПЦ (0)
"Троица" Рублёва, кажется, всё (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss