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Московский листок

Президент Грузии больше не будет пользоваться Georgian Airways

Опубликовано 21.05.2023 в разделе комментариев 2

протест грузия
Президент Грузии больше не будет пользоваться Georgian Airways

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та начала летать в Россию.

То есть президент страны объявила бойкот крупнейшей авиакомпании своей страны. Кроме которой в маленькой грузии авиакомпаний почти нет - есть одна небольшая компания, летающая в Израиль и все. 

Как гражданка может, конечно, пересесть хоть на ишака, но у нее ведь есть и обязанности как президента, что неизбежно влечет за собой хоть какие-то международные поездки... Или уже не надо?

Но вся история в целом куда интересней, чем личное умопомрачение одной иностранки, ставшей президентом независимосй Грузии.

Открытие авиасообщения между Москвой и Тбилиси и объвление безвизового режима для граждан Грузии в России вызвало волну протестов, которую особенно подогрело желание семьи российского министра иностранных дел провести семейное торжестов именно сейчас, и именно в Грузии.

Для Грузии возобновление отношений с Россией, вообще-то, жизненно необходимо. Вся ее экономика зависит именно от России. Включая сюда и такую отрасль экономики, как туризм. Ну и эмиграция тоже сильно обогащает местных бизнесменов - цены на недвижимость выросли сильно, и исключительно на спросе россиян.

И в принципе подавляющее большинство грузин ничего не имеют против отношений с Россией и русскими, и даже очень в этом заинтересовано. 

Есть заявление генсека "Грузинской мечты" и мэра Тбилиси Кахи Каладзе: 

- санкции на авиасообщение с Грузия Россия ввела и сняла в одностороннем порядке, власти Грузии тут ни при чем; 

- правительство Грузии делает все для деоккупации территорий "разумно, мирно и экономически развивая страну";

- прямые санкции санкции против России власти Грузии ввести не могут, потому что они будут вредны для самой Грузии.

Как видим, тут тоже не любовь, а чистый бизнес. Но это по крайней мере разумно.

И еще Кобахидзе заявил: ""Я не знаю, почему Соединенные Штаты Америки не решаются наладить прямое авиасообщение с Грузией. Также я не знаю, почему не подписывают соглашение о свободной торговле между США и Грузией, почему не упрощают визовый режим. Эти вопросы существуют".

Это уже похоже на любовь, но, к сожалению, безответную...

Большая часть участников акций протеста против авиасообщения - молодежь, они родились и выросли при визовом режиме с Россией, никогда там не были и говорят, что не собираются. Они еще молоды, и не знают, что в других местах уже они сами никому не нужны. Если у Саломе Зурабишвили есть хотя бы французский паспорт, то молодым людям из Грузии с грузинскими паспортами, боюсь, даже мыть посуду в Европе не получится...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Хоспади,мы сейчас все расстроимся-)
Она видите ли не будет пользоваться этой компанией написал 21.05.2023 00:47
Да нам всем как-то похрен!
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(без названия)
Киса написал 21.05.2023 00:09
Наши недавно говорили, что Грузия их больше не интересует. Никакой логики.
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