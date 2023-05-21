МИД Польши потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич заявил, что польской стороне стоит проявлять уважение к Киеву и более взвешенно подходить к своим заявлениям. Так он отреагировал на слова представителя МИД Польши Лукаша Ясина о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит извиниться перед Варшавой за Волынскую резню.

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными. Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях», — написал Зварич.

Как указал посол Украины, известная формула примирения Киева и Варшавы при учете истории двух государств — «прощаем и просим прощения». Он также добавил, что за счет этого стороны смогут достичь подлинного урегулирования всех спорных моментов.

***

Тема исторической вины всегда очень болезненна.

В Польше не так давно признали Волынскую резню - ге5ноцидом, так что обратного пути нет, надо решать этот вопрос исторической вины, и, боюсь, просто извинений будет недостаточно.

Кстати, во время Волынской резни было зверски уничтожено и армянское население этой исторической области - Армения обычно очень чувствительна к истории геноцида со стороны турок, но касательно геноцида со стороны "истинных украинцев", кажется, особо внятно не высказывалась.

Логично спросить и у Польши, откуда у украинцев на Волыни такая ненависть к полякам? А то как-то нелогично получается - еврей Зеленский должен извиняться перед страной, пославившейся на весь мир еврейскими погромами... Ведь даже в послевоенной советской Польше были погромы.

И кому перед кем извиняться?

А.Б.