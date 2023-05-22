Премьер Индии выступил за реформу ООН

ООН следует реформировать, так как международная организация в настоящее время не справляется со своими задачами, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Премьер подчеркнул, что организацию нужно реформировать в обязательном порядке. В рамках этого процесса следует добиться того, чтобы ООН и Совбез ООН отчетливо слышали голос «Глобального Юга», не превращались в очередную площадку для пустопорожних разговоров, заметил Моди.

Созданные в прошлом веке институты не соответствуют современным реалиям, резюмировал премьер.

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Логично, что новые крупные игроки требуют перетасовать колоду. Индия по численности населения, объему ВВП и ядерному потенциалу лишь немного уступает Китаю, но КНР пользуется правами члена СБ ООН, а Индия нет. Система международного диктата, установленная по итоггам Второй мировой войны учитывает в первую голову интересы стран-победительниц, но и распростанение ядерного оружия, и переаспределение мирового богатства сильно поменялись за без малого восемь десятков лет.

С другой стороны, преференции, полученные во времена Черчилля и Сталина старые члены СБ ООН хотели бы сохранить. Менять мировой порядок, когда он и так трещит по всем швам - дело чрезвычано опасное. Но, похоже, неизбежное - либо сейчас, либо по итогам Третьей мировой...

А.Б.