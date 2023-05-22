Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата

Georgian Airways объявил президента Грузии Саломе Зурабишвили персоной нон грата и не допустит ее на свои самолеты до принесения извинений, заявил директор компании Тамаз Гаиашвили: «Я не хотел ничего говорить о госпоже президенте, потому что она дама, но ее совершенно безответственное заявление не оставило мне другого выбора».

Накануне Саломе Зурабишвили объявила: Президент Грузии больше не будет пользоваться Georgian Airways

Чудесная штука эта демократия - президент ничего не может сделать, кроме как отказаться от услуг авиакомпании, а компания - обещает не пускать президента в свои самолеты.

Я вот себе представляю ситуацию в российских реалиях... ОМОН, прокуратура, аресты, посадки... А тут просто глупая ситуация, из которой как-тьо надо выходить, не потеряв лица или того, что от него осталось.

А что, если можно?

Я даже не знаю, что хуже - беспомощный президент страны - или страна, беспомощная перед президентом?

А.Б.