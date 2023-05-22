"Патриотическая" буржуазия намылилась лишить трудящихся пятидневки

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила главе Минтруда России Антону Котякову ввести в стране шестидневную рабочую неделю.

Какой чепухи не пишут по начальству, но данное письмо растиражировано нынче каждым утюгом, так что инициатива вполне может иметь продолжение.

"Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется", — говорится в обращении.

В данном случае "дполнительные инвестиции" вносят не предприниматели, а вынуждают это делать наемных работников, инвестируя в чужую прибыль свой избыточный труд.

В принципе, это уже покушение на одно из базовых завоеваний трудящихся во всем мире - пятидневную рабочую неделю. Осталось еще убрать 8-часовой рабочий день...

Тем более, что в условиях "платфоменной занятости" или самозанятости все эти ограничения становятся фикцией - таксист или курьер пашут, пока не свалятся от усталости, и кому есть дело до переработки? Правда, сейчас службы безопасности движения возопили насчет таксистов, и платформы начали ограничивать переработку, но не до 8-часового уровня, конечно. А уж сколько дней в неделю ты вкалываешь, вообще сугубо твое дело.

Что же касается войны, то это вообще прекрасный повод обнулить все трудовые права - какие там права трудящихся, какие забастовки, когда Родина в опасности? И забастовщик уже не забастовщик, а саботажник - сейчас именно в саботаже оборонного заказа пытаются убвинить рабоих УАЗа, заявивших о своих требованиях...

Ну а у "платформенных занятых" никаких прав и изначально не было...

А.Б.

PS. Особенно звучит инициатива от Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» - как всемирно известная газета компартии Португалии. Еще бы "Правдой" назвались или "Коминтерном"...