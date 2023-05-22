Об очередном Совете Депутатов МО Тимирязевский

18 мая прошел очередной Совет Депутатов. В нем приняли участие все 12 депутатов входящих в совет. В повестке было 14 вопросов.

Это и подведение итогов исполнения бюджета 2022 года (назначены публичные слушания) и различные депутатские запросы (включая мой, по развороту в сторону области на Дмитровском шоссе, около Красностуденческого проезда).

Однако, основным вопросом повестки оказался 5 вопрос, вопрос дополнительного стимулирования управы. В нем было выделено под благоустройство дополнительно 5 дворов 6.530.200 рублей.

Наиболее острым был адрес Вучетича ул д.7 – д9к.1. По этому адресу выделялось 1.985.437,12рублей. Планировалось расширение проезда между домами, вырубка части деревьев и кустарника, создание парковки для стоматологического комплекса. По слухам парковка должна была быть платной.

Но, это встретило категорическое неприятие жителей, не желающих получить парковку в упор к окнам. Понимая угрозу, жители этих домов смогли быстро самоорганизоваться. Собрали подписи, подготовили письмо с возражениями против расширения проезда. А главное дружно пришли на Совет Депутатов.

В результате в ходе длительного бурного обсуждения, где конструктивный диалог сменялся эмоциями и обратно, адрес был снят со стимулирования.

Эта история наглядно показала, что если жители готовы отстаивать свои права, если вместо нытья, «что у нас ничего не получится», жители самоорганизуются и проявляют единство в своей борьбе, то отстоять свои интересы возможно.