Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Жители готовы отстаивать свои права

Опубликовано 22.05.2023 автором Сергей Довгаль в разделе комментариев 0

экономика деньги
Жители готовы отстаивать свои права

Об очередном Совете Депутатов МО Тимирязевский 

18 мая прошел очередной Совет Депутатов. В нем приняли участие все 12 депутатов входящих в совет. В повестке было 14 вопросов. 

Это и подведение итогов исполнения бюджета 2022 года (назначены публичные слушания) и различные депутатские запросы (включая мой, по развороту в сторону области на Дмитровском шоссе, около Красностуденческого проезда). 

Однако, основным вопросом повестки оказался 5 вопрос, вопрос дополнительного стимулирования управы. В нем было выделено под благоустройство дополнительно 5 дворов 6.530.200 рублей. 

Наиболее острым был адрес Вучетича ул д.7 – д9к.1. По этому адресу выделялось 1.985.437,12рублей. Планировалось расширение проезда между домами, вырубка части деревьев и кустарника, создание парковки для стоматологического комплекса. По слухам парковка должна была быть платной. 

Но, это встретило категорическое неприятие жителей, не желающих получить парковку в упор к окнам. Понимая угрозу, жители этих домов смогли быстро самоорганизоваться. Собрали подписи, подготовили письмо с возражениями против расширения проезда. А главное дружно пришли на Совет Депутатов. 

В результате в ходе длительного бурного обсуждения, где конструктивный диалог сменялся эмоциями и обратно, адрес был снят со стимулирования. 

Эта история наглядно показала, что если жители готовы отстаивать свои права, если вместо нытья, «что у нас ничего не получится», жители самоорганизуются и проявляют единство в своей борьбе, то отстоять свои интересы возможно.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, приватизирована РПЦ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, п...
17.05.2023
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
11.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жители готовы отстаивать свои права (0)
"Патриотическая" буржуазия намылилась лишить трудящихся пятидневки (0)
Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата (2)
Премьер Индии выступил за реформу ООН (0)
МИД Польши потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню (5)
Президент Грузии больше не будет пользоваться Georgian Airways (21)
Рабы свободы (1)
У России попросили отдать последний козырь (8)
ВСУ обстреляли огород и убили двоих (14)
Птичий грипп почти не виден, а карантин есть! (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss