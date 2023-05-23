Террористы не террористы, и вообще лишь "пытались"

Ситуация в приграничном Грайворонском городском округе «продолжает оставаться крайне напряженной», его покинула большая часть населения.

В результате нападения террористов в Белгородской области пострадали восемь человек, погибших среди мирных жителей нет.

Странно, что их именуют "диверсантами" - речь идет о парамилитарном формировании, и по всей стилистике это именно террористический акт. Сравним, к примеру, с нападением Басаева на Буденновск или Радуева на Кизляр - в обоих случаях это квалифицировали как теракты буквально сразу же, и не только в России, но и во всем мире. Скажем, интервью со мной в La Stampa так и называлось: "Как я был живой мищенью для террористов" - газета не одобряла...

А почему такое же нападение на населенный пункт в Белгородской области - это не теракт, а диверсия или вообще войсковая операция? Все абсолютно - стилистика, действующие лица и исполнители, цели и задачаи - все укладывается именно в определение террористического акта.

А значит, страны НАТО не просто спонсируют террористов, а снабжают их вооружением и военной техникой, обучают и всячески поддерживают.

У российской стороны тоже не много осмысленности: пресс-секретарь президента сообщает верховному главнокомандующему о какой-то "попытке" вторжения, хотя речь давно не о попытке, а вполне совершгенном действии; от военных мы слишим о каком-то "выдавливании" боевиков, а не об окружении и уничтожении - вроде уже даже объявлена КТО, так какое там еще "выдавливание"?

Ну и главное - это ведь уже не в первый раз, где пограничные войска? Как может пройти прорыв защищенной и охраняемой границы? Или не очень-то охраняемой и не слишком защищенной?

И кто-нибудь ответственность за это понесет? Украинские террористы навряд ли - их "выдавливают" домой, им там ничего не грозит...

А.Б.