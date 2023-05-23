Издержки "ленинского пути"

Видео про красный май 68-го доступно на бусти и патреоне. В принципе, большую часть средств на покрытие расходов по нему собрали, осталось 4-5 тысяч. Если дособираем - открою ролик на ютубе.

Пишет Рудой из эмиграции:

"Также тут выскажу то, о чем поведал уже в указанных выше постах.

Вообще, то, что я переживаю по прошествии уже почти 9 месяцев эмиграции, проще описать одним словом - разочарование. Когда я выезжал из России, то думал, что действительно Вестник бури сможет стать левым рупором безо всяких ограничений, что это будет востребовано аудиторией, что более радикальная риторика привлечёт массы, что мы сможем собирать больше средств и запускать новые рубрики, что я как человек, находящийся за рубежом и имеющий некоторые связи в среде зарубежных левых смогу организовывать какие-то полезные для дела революции вещи. В итоге - нихрена подобного. Открытая и радикальная риторика во многом оказалась не востребована самой аудиторией, финансовых возможностей больше не стало (а в какой-то момент я в принципе оказался почти без денег посреди Европы), левым организациям в России никакой радикальный анклав и рупор за рубежом не нужен, у левых в эмиграции тоже никакого энтузиазма нет - ни у российских, ни у тем более - украинских. И вот ради этого всего стоило рисковать, разлучаться с семьёй, жить в полубомжатских условиях, видя как растёт твой ребёнок только по экрану смартфона?

Короче говоря, у меня всё больше сомнений касательно перспектив и самой необходимости моего нахождения за рубежом и медийной деятельности в принципе".

***

Только что просмотрел фильм иноагента Пивоварова о первой волне эмиграции, "белой". Хорошее познавательное кино. 100 лет прошло, ничего не поменялось, разве что со связью стало лучше. Можно наблюдать по смартфону, как растет ребенок - в те времена годами не знали, жив ли вообще...

В принципе, в политической эмиграции нет ничего "такого", Ленин вон 12 лет скрывался за границей, а потом возглавил революцию и первое советское правительство. Его пример вдохновляет, но есть ощущение, что "можем повторить" в данном случае не работает... Оно и раньше не работало, прецедент большевиков не правило, а исключение из всех правил.

Рвать с почвой недопустимо в политике. Хотя на почве, увы, бывают и сильные заморозки...

Есть, правда, вариант не возвращаться, но для левой эмиграции это не вариант. Это буржуазии хорошо - деньги за рубежом отложены, связи налажены, дети выучены тоже за границей. Зачем возвращаться?

У левых для эмиграции и мотивы другие, и механика тоже иная.

В данном случае отъезд был, конечно, стратегическим просчетом. Пишу с полным сочувствием и пониманием. Но без восторга.

А.Б.