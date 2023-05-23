Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

О Засечной черте

Опубликовано 23.05.2023 в разделе комментариев 0

украина война всу
О Засечной черте

Тем кто интересуется, куда были потрачены 10 миллиардов рублей, выделенных на строительство укреплений, которые должны были предотвратить прорыв враждебных групп на территорию Белгородской области, рекомендую перечитать Гоголя. Можно «Ревизор», а ещё лучше — «Мертвые души»: «А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше». 

Хотя в наше время особняки на окраине провинциального города уже не принято строить. Модно покупать квартиры в Дубае...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, приватизирована РПЦ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, п...
17.05.2023
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
11.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
О Засечной черте (0)
Террористы не террористы, и вообще лишь "пытались" (28)
Издержки "ленинского пути" (4)
Жители готовы отстаивать свои права (0)
"Патриотическая" буржуазия намылилась лишить трудящихся пятидневки (4)
Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата (4)
Премьер Индии выступил за реформу ООН (0)
МИД Польши потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню (8)
Президент Грузии больше не будет пользоваться Georgian Airways (21)
Рабы свободы (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss