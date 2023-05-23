О Засечной черте

Тем кто интересуется, куда были потрачены 10 миллиардов рублей, выделенных на строительство укреплений, которые должны были предотвратить прорыв враждебных групп на территорию Белгородской области, рекомендую перечитать Гоголя. Можно «Ревизор», а ещё лучше — «Мертвые души»: «А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше».

Хотя в наше время особняки на окраине провинциального города уже не принято строить. Модно покупать квартиры в Дубае...