Мэрия Москвы теперь спонсирует клинические иследования

Москва вместе с компанией «Генериум» проведет два клинических исследования в области гематологии с целью импортозамещения зарубежного препарата. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы стремимся сделать все возможное, чтобы обеспечить жителей столицы всеми необходимыми лекарственными препаратами в условиях внешнего санкционного давления. Для этого мы создали экосистему для проведения клинических исследований лекарств и нарастающими темпами реализуем программу Мэра Москвы по усилению мер поддержки компаний-производителей, проводящих клинические исследования с целью разработки и регистрации жизненно важных и инновационных лекарственных средств. Так, Правительство Москвы выделило шесть миллионов рублей для поддержки проведения исследований препарата, направленного на лечение хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры — аутоиммунного гематологического заболевания, связанного с усиленным разрушением элементов крови тромбоцитов, участвующих в процессах ее свертывания. Исследуемый препарат является современным биоаналогом зарубежного и предназначен для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания, при котором в отсутствие терапии может произойти инвалидизация», — рассказала она.

Я вы восторге от талантов гражданки Раковой. Еще недавно мы видели в ней крупнейшего специалиста по эпидемиологии коронавируса и выдающегося организатора здравоохранения. Что было отмечено в том числе высокой государственной наградой. Но ценней награды была благодарность миллионов спасенных москвичей...

Теперь мы познаем в ней знатока орфанных заболеваний и эксперта в области фармпромышленности.

Биотехнологическая компания «Генериум» (Владимирская область) была основана в 2011 году Виктором Харитониным (45-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes, состояние $3,4 млрд) — владельцем фармацевтического холдинга «Фармстандарт». По данным Росстата, 75% уставного капитала компании принадлежит трем кипрским компаниям — Ancolie trading limited (37,5%), Gyroscope enterprises limited (18,75%), Redellio holdings limited (18,75%).

То есть Москва спонсирует три кипрские компании, базирующиеся в Владимире, на 6 миллинов рублей, хотя по итогам 2020 года выручка компании «Генериум» составила 19,26 млрд руб. (12,6 млрд в 2019 году), чистая прибыль — 10,3 млрд руб. (6 млрд).

У нас же нет Минздрава, который по идее должен выстцпать заказчиком подобных работ, или у Минздрава нет 6 миллионов рублей?

Да ведь это не интересно, какие-то клинические испытания... Вот Раковой интересно.

А.Б.