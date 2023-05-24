Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Загранпаспорта стало легко лишиться

Опубликовано 24.05.2023 в разделе комментариев 1

граница паспорт
Загранпаспорта стало легко лишиться

В России расширили основания для признания загранпаспортов граждан недействительными, соответствующий закон правительства приняла Госдума, документ опубликован в думской электронной базе. 

Согласно изменениям, основанием для признания заграничного документа недействительным станет его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и прочие причины. Кроме того, будет уточнен срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.

Оно понятно, смерт владельца паспорта - серьезная причина... А вот невозврат после служебной командировки - это интересно. Если паспорт дипломатический или служебный, то в целом понятно. А если ездил в командировку с обычным гражданским паспортом? Его тоже куда-нибудь сдавать? 

Помимо этого, сформулированы правила изъятия и проверки паспорта человека. Это станет возможно при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных сведений либо на поддельном бланке.

Тут простор для злоупотреблений получается невероятный. На любом КПП могут усомниться в "настоящести" паспорта и - конец вашей поездке. Потом даже "разберутся", даже, может, извинятся...

А могут быть и куда более интересные причины - вы в анкете написали, что не имеете рдственников за границей, и это было правдой, но за последние годы такие родственники у вас появились - в режиме массовой эмиграции не такое уж редкое обстоятельство. И всё, вы невыездной. Собираетесь, допустим, навестить детей за границей, а вам и говорят - в анкете у вас никаких заграничных детей указано не было...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
я голосовал ЗА
М. Делягин написал 24.05.2023 00:52
Мне законопроект понравился, он укрепляет нашу обороноспособность.
http://vote.duma.gov.ru/vote/122537
"Граждане, которым ограничен выезд за пределы страны, а также призванные на военную или альтернативную службу, будут обязаны сдать загранпаспорта в выдавшее документ ведомство", - сообщается в тексте принятого сегодня закона.
Также, согласно документу, паспорт должен быть передан гражданином в ведомство в течение пяти дней после того, как он получит решение об ограничение его права на выезд. Переводя на человеческий язык - как только вы получаете повестку, вы лишаетесь возможности выезжать за границу.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, приватизирована РПЦ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, п...
17.05.2023
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
11.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мэрия Москвы теперь спонсирует клинические иследования (0)
За рабов или за "рабов с хижинами" (0)
Путин не признал Украину историческим фактом (0)
Загранпаспорта стало легко лишиться (1)
О Засечной черте (2)
Террористы не террористы, и вообще лишь "пытались" (39)
Издержки "ленинского пути" (4)
Жители готовы отстаивать свои права (0)
"Патриотическая" буржуазия намылилась лишить трудящихся пятидневки (3)
Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss