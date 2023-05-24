Загранпаспорта стало легко лишиться

В России расширили основания для признания загранпаспортов граждан недействительными, соответствующий закон правительства приняла Госдума, документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно изменениям, основанием для признания заграничного документа недействительным станет его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и прочие причины. Кроме того, будет уточнен срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.

Оно понятно, смерт владельца паспорта - серьезная причина... А вот невозврат после служебной командировки - это интересно. Если паспорт дипломатический или служебный, то в целом понятно. А если ездил в командировку с обычным гражданским паспортом? Его тоже куда-нибудь сдавать?

Помимо этого, сформулированы правила изъятия и проверки паспорта человека. Это станет возможно при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных сведений либо на поддельном бланке.

Тут простор для злоупотреблений получается невероятный. На любом КПП могут усомниться в "настоящести" паспорта и - конец вашей поездке. Потом даже "разберутся", даже, может, извинятся...

А могут быть и куда более интересные причины - вы в анкете написали, что не имеете рдственников за границей, и это было правдой, но за последние годы такие родственники у вас появились - в режиме массовой эмиграции не такое уж редкое обстоятельство. И всё, вы невыездной. Собираетесь, допустим, навестить детей за границей, а вам и говорят - в анкете у вас никаких заграничных детей указано не было...

А.Б.