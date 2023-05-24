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Московский листок

За рабов или за "рабов с хижинами"

Опубликовано 24.05.2023 в разделе комментариев 0

экономика деньги
За рабов или за "рабов с хижинами"

Порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием разблокировать их аккаунты. Предприниматели скандируют "Верните наши деньги!" и "Бакальчук!". По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юридических лиц на счетах заблокировали два с половиной миллиарда рублей.

Если 300 юрлиц имеют на счетах 2,5 миллиарда, то на одно лицо приходится по 7,5 миллиона - это примерно в 3 раза больше, чем разрешается самозанятому, то есть речь идет в основном не о них.

Также маркетплейс сообщил, что 60 процентам из них разморозят баланс. С ними возобновят сотрудничество, так как ущерб, причиненный ими, оказался невелик. Но остальные 40 процентов нанесли значительный ущерб, считают в компании. В отношении них проверка продлится до 10 июня. 

То есть мелкий партнер в зачет не идет, а с крупным будут разбираться. Пусть разбираются.

Например, по какому праву маркетплейс изменил оферту и заблокировал аккаунты. Теперь предприниматели не могут вывести свои заработанные деньги. Фактически, «Вайлдберриз» в одностороннем порядке изменил договор. И разрешил сам себе неоднократно продлевать блокировки продавцов. 

Из-за этого их бизнес оказался, по сути, парализован. Они требуют прекратить менять оферту по своему усмотрению и выполнить обещания, которые компания дала ещё три недели назад.

Вообще Wildberries в последнее время сотрясают разные скандалы - то они раздевают девушек в пунктах выдачи заказов, чтоб те не стырили чего, то еще разное... Но между девушкой, с которой снимают последние трусы и бизнесменом, у которого на счету зависло несколько миллионов остатков, есть некоторая разница.

И тот и другой находятся по одну сторону баррикады, но даже на самой баррикаде у них положение разное...

Даже в древнем Риме были просто рабы, и рабы с хижинами. И положение у них было сильно разное.

Кстати, профсоюз «Новый Труд» уже заявил позицию о недопустимости подобных действий и готов оказать бесплатную юридическую помощь.

Руководитель правового отдела профсоюза, депутат Тимирязевского района Москвы Сергей Довгаль указал на неправомерные действия платформы:

- Собственники платформы в нарушения предписания ФАС и изменили оферту без согласия продавцов. Личные кабинеты заблокированы. Несмотря на соглашение в котором предусматривалась разблокировка аккаунтов.

- От имени профсоюза мы требуем, чтобы всем продавцам восстановили аккаунты и дали допуск к личным кабинетам.

- Требуем, чтобы маркетплейс придерживался ранее достигнутого соглашения.

А.Б.



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