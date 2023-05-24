Путин не признал Украину историческим фактом

До создания Украинской Советской Социалистической республики (УССР) Украины не было в истории человечества, во время встречи с председателем Конституционного суда страны Валерием Зорькиным заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Зорькин показал Путину карту, которая была составлена в XVII веке во Франции. На ней обозначены земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой. При этом Зорькин отметил, что на карте нет Украины.

«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал глава государства.

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Я бы тех, кто готовит такие мероприятия, порол на публичном месте. Прямо вот так, по заднице.

Путин, конечно, не историк, и не мешало бы ему об этом напомнить.

Я сам писал много раз в прошедшие годы, что украинское государсво и правда появилось в виде УССР. Государства Украина не было, но сказать, что Украины вообще не было - это, простите, как в лужу...

А Богдан Хмельницкий хотя бы был, или его тоже Ленин с Троцким придумали?

Чем же прославился в истории Хмельницкий, как не подписанием договора о воссоединении Украины с Россией, текст которого и искать не надо, есть в архиве. С кем же тогда Россия воссоединялась, если Украины не было в истории? Причем не соединялась, а именно воссоединялась, то есть уже была когда-то единой, а потом рассоединилась...

Значит, и какая-то государственная субъектность была, иначе от имено чего Богдан подписывался? Да, это не было никакое государство, но была самоуправляемая территория в составе Речи Посполитой, как Литва и Польша. И у нее был своей гетман, как у Литвы. Таких территорий в средневековой европе было море, всяких маркграфств, герцогств и княжеств. Вся Священная Римская империя германцев из таких состояла.

А вот никакой Казакии с французской карты - точно не было! Это я как потомок казаков заявляю, слова такого не было. Была область Войска Донского, другие казачьи области, входившие в империю на основе договоров - это правда юридически важно, свое твремя после падения Романовых это дало возможность атаману Каледину объявить о независимости Дона. Мол договор был с Романовыми-Захарьиными, а нет Романовых - нет и договора...

Большевики этой казуистики не признали и ввели на Дон войска, Каледин, которого не поддержало казачество, покончил с собой...

А вот Украине отказать в государственной субъектности было тогда уже невозможно. Она тогда появилась уже по факту, и большевики просто конституировали свершившийся факт.

О чем еще можно говорить - это о том, что по факту государственность Украина получила именно от большевиков - и УССР в составе Союза ССР, и членство в ООН в 1945 году, да и незалежность в 1991-м из рук генерального секретаря и группы членов ЦК КПСС.

И что ж они теперь памятники-то Ленину ломают? Им бы на них молиться... Ну а если идеология коммунизма у них под запретом, то тогда нет и никакой государственности - даже само слово УССР является запрещенным - республика-то советская, да еще и социалистическая...

Впрочем, у нас СССР теперь тоже не в чести.

Анатолий Баранов