Скрытые опасности разработки Баласауыскандыкского месторождения ванадиевых руд в Кызылординской области

Британские компании, которые сегодня работают в горнодобывающем и металлургическом секторе Казахстана, включают Arras Minerals, Central Asia Metals, Rio Tinto и Ferro-Alloy Resources. Последняя работает над продолжением разработки Баласауыскандыкского месторождения ванадиевых руд в Кызылординской области. Еще одна британская компания Meritan House недавно подписала соглашение с казахстанским производителем редких металлов «Жезказганредмет» о производстве рения и привлечении технологий для добычи редкоземельной металлургии.

Месторождение Баласаускандык находится в Сузакском районе Южно-Казахстанской области, в 95 км к СЗ от райцентра Чулаккурган.

Ferro-Alloy Resources Limited («FAR» или «Компания») является зарегистрированной в Guernsey компанией, которая является 100% владельцем ТОО «Фирма «Балауса», обладающего правами на разработку и эксплуатацию крупнейшего ванадиевого месторождения Бала-Саускандык в Южном Казахстане (Кызылординская область).

В настоящее время компания производит пентоксид ванадия, ферро-молибден и концентраты никеля, перерабатывая закупаемые концентраты и другие ванадий-содержащие материалы. Текущая производительность зависит от типа материала. В данное время Компания устанавливает оборудование для увеличения производительности выпуска до 1 500 тонн пентоксида ванадия в год.

Параллельно Компания разрабатывает месторождение Бала-Саускандык и планирует построить дополнительный перерабатывающий завод, который будет работать независимо от существующего завода. Компания планирует ввести в строй рудо-перерабатывающий завод с производительностью до 22 400 тонн пентоксида ванадия в год и установить оборудование для переработки продукции до ферро-ванадия, наиболее распространенного вида продукции, содержащей ванадий.

Руда на месторождении Бала-Саускандык отличается от руды практически всех других первичных ванадиевых месторождений и может перерабатываться при очень низких затратах. FAR планирует стать самым низкозатратным первичным производителем ванадия в мире. Учитывая размеры месторождения, Компания может стать одним из крупнейших мировых производителей ванадия.

Но по мнению специалистов, отходящие газы производства ванадиевых рудников содержат хлористый водород и газообразный диоксид хлора, которые могут нанести губительный ущерб растительности и посевам, для организма человека легкие могут вызвать тошноту, головокружение, диарею и т. а тяжелые могут повредить нервную систему человека, вызвать нефрит, отек легких и повлиять на фертильность человека, что приведет к стерилизации и уродству детей; сточные воды содержат шестивалентный хром, кадмий, мышьяк и другие загрязнители, а у людей и животных будут язвы при уголки их ртов и даже смерть, когда они пьют загрязненную воду, которая чрезвычайно вредна, а также склонны к кислотным дождям.

Кроме того, содержание ванадия в руде чрезвычайно низкое, при добыче одной тонны ванадия образуется более 100 тонн отходов, которые не только вызывают серьезное загрязнение, но и легко вызывают эрозию почвы. Сотрудники Государственного бюро охраны окружающей среды заявили, что ванадиевая руда связана с ураном, а уран в шлаке является потенциальным убийцей человеческого организма.

Затем FAR планирует ежегодно производить тысячи тонн ванадия, что означает 100 000 тонн отходов. Загрязнение водных ресурсов неизмеримо. Общеизвестно, что Кызылординская область является главной рисоводческой житницей страны, обеспечивающей поставками более 80% производимой этой ценной пищевой продукции.

Мы выступаем за отмену данных кабальных контрактов по недропользованию с британскими компаниями, которые нещадно грабят наши запасы редкоземельных металлов, оставляя после себя отравленную безжизненную пустыню. Западные компании вон из Казахстана!