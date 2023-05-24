Профсоюз предупреждает о недопустимости поползновений на трудовые права граждан

Заявление профсоюза "Новый Труд"

Некая «ассоциация развития бизнес-патриотизма в России «Аванти» выступила с инициативой перехода на шестидневную рабочую неделю. Само словосочетание «бизнес-патриотизм» вызывает саркастическую усмешку - у капитала нет Отечества. В президиуме «ассоциации» - люди, от предпринимательства крайне далёкие, вроде борца с колониализмом и инопланетянами депутата Евгения Фёдорова. Особую пикантность президиуму «ассоциации», призывающей к нарушению трудовых прав граждан, придает членство в нём бывшего депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина - вот такие «коммунисты» нынче заседают в парламенте. Однако наивно предполагать, что данная «законодательная инициатива» вброшена маргинальной организацией околополитических головастиков. Совершенно очевидно, что таким образом зондируют почву и тестируют общественное мнение те силы в Правительстве России, которые в интересах крупного капиталистического бизнеса будут продавливать дальнейшее наступление на трудовые и социальные права граждан.

Ещё совсем недавно в российском обществе шла дискуссия о целесообразности перехода на четырехдневную рабочую неделю, причем озвучивались подобные идеи с самого верха политического Олимпа. Для трудящихся с самого начала было очевидно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке - такой переход автоматически означал бы отказ от выстраданного вековым опытом борьбы рабочего класса восьмичасового рабочего дня и снижение доходов трудящихся. Трудовой кодекс – не священная корова, в него можно и нужно вносить изменения, но лишь те, которые направлены на оптимизацию труда и отдыха, повышение эффективности трудовой деятельности, соблюдение гарантированных Конституцией прав.

Шестидневная рабочая неделя повышает риск производственных аварий и ошибок из-за усталости и перегрузки, приводит к ухудшению здоровья работников, приводит к снижению продуктивности, так как люди не смогут поддерживать одинаковый уровень эффективности в течение более продолжительного периода времени. Её введение будет стоить предприятиям бОльших расходов на оплату заработной платы своих сотрудников, что может привести к повышенным ценам для потребителей или сокращению числа рабочих мест.

При шестидневной рабочей неделе у людей практически не остается времени на отдых и спорт, семейную жизнь, воспитание детей. Это неизбежно приведет к сложностям для родителей по организации заботы о детях, так как школы и другие учреждения работают только 5 дней в неделю.

Российская экономика сегодня достаточно успешно адаптируется к особым условиям, вызванным специальной военной операцией - предприятия оборонно-промышленного комплекса работают беспрерывно, в три-четыре смены, без выходных - таковы вызовы времени. Никаких законодательных изменений для этого не потребовалось, а график работы для каждого работника на предприятиях непрерывного цикла установлен в строгом соответствии с действующим российским трудовым законодательством. Попытка одним росчерком пера превратить всю страну в предприятие непрерывного цикла с потогонной системой в сочетании с категорическим нежеланием российского правящего класса даже обсуждать переход на полноценную мобилизационную экономику выглядит как минимум странно.

Профсоюз «Новый Труд» предупреждает о недопустимости поползновений на трудовые права граждан - под видом ли «бизнес-патриотизма» или под любым другим соусом. Мы будем бороться всеми доступными нам способами за то, чтобы безумные инициативы желающих получить дополнительные барыши за счёт здоровья и благосостояния российских граждан не получили никакого воплощения. Мы считаем, что пришло время трудовым коллективам и каждому трудящемуся защитить собственное будущее, сказать решительное «нет» любому поползновению на социальные завоевания, гарантированные основным законом нашей страны.

Дарья Митина, председатель профсоюза "Новый труд"