Анатолий Баранов: Сегодня в ту же калитку выстраивается целая очередь преступлений, в которых хотят обвинить мою страну

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу Катынского расстрела.
Зачем Горбачев взял на СССР вину за Катынский расстрел? Точка в этом деле давно поставлена советской специальной комиссией, но фальсификаторы продолжают топтаться на костях...
- Есть очень подробные работы Юрия Мухина, опровергающие «катынский миф», - напоминает главный редактор «Форума.мск» Анатолий Баранов. - Работы убедительные, обкатанные в публичных дискуссиях со сторонниками мифа. Причём в нормальных честных дискуссиях, где обе стороны хотят докопаться до правды. Так вот, никаких данных, опровергающих советские ещё выводы о Катынском расстреле, судя по всему, нет в природе. Хотя и доказать обратное, спустя столько лет, навряд ли возможно.
«СП»: А чего хотели и что получили от опровержения советских выводов?
— Я лично ничего не хотел и не получил. Я не Россия, конечно, но кто имеет право выступать и от моего имени в том числе? Я никого не уполномочивал. Нет смысла требовать и нового расследования. Я не готов доверять ни одной из возможных сторон, а осуждённого Мухина и людей, подобных ему, мы в новой комиссии навряд ли увидим.
«СП»: Актуален ли сейчас этот вопрос? Что нам даст его пересмотр?
- Вопрос более, чем актуален. Сегодня в ту же калитку выстраивается целая очередь преступлений, в которых хотят обвинить мою страну, от депортации японцев с Курил до Бучи и Ирпени. А я не готов принимать на себя ответственность.
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==40== написал 25.05.2023 01:33
Зло должно быть наказано.
И ваши диванные московские фантазии нас не интересуют.
Все что ты написал творят российские кровожадные подонки на территории Украины.
2. Президент тоже правительство.
3. Ты тоже несешь ответственность.
Какой-то бред больного шизофреника написал 25.05.2023 01:09
2.Нет никакой оккупации-есть освобождение территории ДНР и ЛНР от нацистов нечисти киевского режима.
3.Зверства,пытки и убийства совершают ваши отмороженные нацисты из батальонов "Айдар","Торнадо","Киев","Кракен" и прочей швали.
4.Буча и прочее-это сченическая постановка режима Зеленского,но прямо скажем неудачная.
На кадрах видно,когда отъезжает камера,что якобы "убитые" "жертвы" встают и уходят.Это даже западным СМИ давно известно.Так,что не неси ересь.
5.Народу России известна пока только одна пыточная,но это только пока.Речь идет об сбу-шной пыточной на Украине.Называлась она цинично "Библиотека".После освобождения территории могут найтись и другие.
6.Лично Анатолий Юрьевич никакой ответственности не несет.
Несешь ты и такие,как ты!
Одним словом твой словесный высер-полная чушь собачья!
Киса написал 25.05.2023 01:08
==40== написал 25.05.2023 00:40
Ты выбирал это правительство. Ты поддерживаешь оккупацию Украины.
Ты несешь ответственность за зверства, пытки, убийства на территории Украины.
Ты несешь ответственность за Бучу, Ирпень, Харьков, Херсон и все города Украины.
Первым делом оккупационные власти оборудовали пыточные везде.
Ты несешь ответственность за постоянные обстрелы всех городов Украины и убийство гражданских.