Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Сегодня в ту же калитку выстраивается целая очередь преступлений, в которых хотят обвинить мою страну

Опубликовано 25.05.2023 в разделе комментариев 4

суд закон
Анатолий Баранов: Сегодня в ту же калитку выстраивается целая очередь преступлений, в которых хотят обвинить мою страну

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу Катынского расстрела.

Зачем Горбачев взял на СССР вину за Катынский расстрел? Точка в этом деле давно поставлена советской специальной комиссией, но фальсификаторы продолжают топтаться на костях...

- Есть очень подробные работы Юрия Мухина, опровергающие «катынский миф», - напоминает главный редактор «Форума.мск» Анатолий Баранов. - Работы убедительные, обкатанные в публичных дискуссиях со сторонниками мифа. Причём в нормальных честных дискуссиях, где обе стороны хотят докопаться до правды. Так вот, никаких данных, опровергающих советские ещё выводы о Катынском расстреле, судя по всему, нет в природе. Хотя и доказать обратное, спустя столько лет, навряд ли возможно. 

«СП»: А чего хотели и что получили от опровержения советских выводов? 

— Я лично ничего не хотел и не получил. Я не Россия, конечно, но кто имеет право выступать и от моего имени в том числе? Я никого не уполномочивал. Нет смысла требовать и нового расследования. Я не готов доверять ни одной из возможных сторон, а осуждённого Мухина и людей, подобных ему, мы в новой комиссии навряд ли увидим. 

«СП»: Актуален ли сейчас этот вопрос? Что нам даст его пересмотр? 

- Вопрос более, чем актуален. Сегодня в ту же калитку выстраивается целая очередь преступлений, в которых хотят обвинить мою страну, от депортации японцев с Курил до Бучи и Ирпени. А я не готов принимать на себя ответственность.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Господи,какую чушь ты несешь,==40==
==40== написал 25.05.2023 01:33
1. Вообще-то всех участвовавших в зверствах, пытках убийствах мы приговорили к смертной казни.
Зло должно быть наказано.
И ваши диванные московские фантазии нас не интересуют.
Все что ты написал творят российские кровожадные подонки на территории Украины.
2. Президент тоже правительство.
3. Ты тоже несешь ответственность.
Ответить
Господи,какую чушь ты несешь,==40==
Какой-то бред больного шизофреника написал 25.05.2023 01:09
1.Правительство не выбирают,его назначает президент.
2.Нет никакой оккупации-есть освобождение территории ДНР и ЛНР от нацистов нечисти киевского режима.
3.Зверства,пытки и убийства совершают ваши отмороженные нацисты из батальонов "Айдар","Торнадо","Киев","Кракен" и прочей швали.
4.Буча и прочее-это сченическая постановка режима Зеленского,но прямо скажем неудачная.
На кадрах видно,когда отъезжает камера,что якобы "убитые" "жертвы" встают и уходят.Это даже западным СМИ давно известно.Так,что не неси ересь.
5.Народу России известна пока только одна пыточная,но это только пока.Речь идет об сбу-шной пыточной на Украине.Называлась она цинично "Библиотека".После освобождения территории могут найтись и другие.
6.Лично Анатолий Юрьевич никакой ответственности не несет.
Несешь ты и такие,как ты!
Одним словом твой словесный высер-полная чушь собачья!
Ответить
(без названия)
Киса написал 25.05.2023 01:08
Горбачева, Ельцина и их людей содержал Запад. Они ничем не отличаются от Галкина или Пугачихи.
Ответить
...
==40== написал 25.05.2023 00:40
Баранов.
Ты выбирал это правительство. Ты поддерживаешь оккупацию Украины.
Ты несешь ответственность за зверства, пытки, убийства на территории Украины.
Ты несешь ответственность за Бучу, Ирпень, Харьков, Херсон и все города Украины.
Первым делом оккупационные власти оборудовали пыточные везде.
Ты несешь ответственность за постоянные обстрелы всех городов Украины и убийство гражданских.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, приватизирована РПЦ
"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, п...
17.05.2023
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
Бессмертный полк прекраснодушных дебилов
11.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МАКС могут перенести (0)
Россия выступает против заморозки конфликта на Украине (2)
Анатолий Баранов: Сегодня в ту же калитку выстраивается целая очередь преступлений, в которых хотят обвинить мою страну (4)
Профсоюз предупреждает о недопустимости поползновений на трудовые права граждан (3)
Отравят не только почву, но и воду (0)
Мэрия Москвы теперь спонсирует клинические иследования (0)
За рабов или за "рабов с хижинами" (1)
Путин не признал Украину историческим фактом (29)
Загранпаспорта стало легко лишиться (10)
О Засечной черте (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss