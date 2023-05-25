Анатолий Баранов: Сегодня в ту же калитку выстраивается целая очередь преступлений, в которых хотят обвинить мою страну

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу Катынского расстрела.

Зачем Горбачев взял на СССР вину за Катынский расстрел? Точка в этом деле давно поставлена советской специальной комиссией, но фальсификаторы продолжают топтаться на костях...

- Есть очень подробные работы Юрия Мухина, опровергающие «катынский миф», - напоминает главный редактор «Форума.мск» Анатолий Баранов. - Работы убедительные, обкатанные в публичных дискуссиях со сторонниками мифа. Причём в нормальных честных дискуссиях, где обе стороны хотят докопаться до правды. Так вот, никаких данных, опровергающих советские ещё выводы о Катынском расстреле, судя по всему, нет в природе. Хотя и доказать обратное, спустя столько лет, навряд ли возможно.

«СП»: А чего хотели и что получили от опровержения советских выводов?

— Я лично ничего не хотел и не получил. Я не Россия, конечно, но кто имеет право выступать и от моего имени в том числе? Я никого не уполномочивал. Нет смысла требовать и нового расследования. Я не готов доверять ни одной из возможных сторон, а осуждённого Мухина и людей, подобных ему, мы в новой комиссии навряд ли увидим.

«СП»: Актуален ли сейчас этот вопрос? Что нам даст его пересмотр?

- Вопрос более, чем актуален. Сегодня в ту же калитку выстраивается целая очередь преступлений, в которых хотят обвинить мою страну, от депортации японцев с Курил до Бучи и Ирпени. А я не готов принимать на себя ответственность.