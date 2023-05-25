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Московский листок

Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Опубликовано 25.05.2023 в разделе комментариев 2

украина война всу
Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

А почему? 

Россия разделяет позицию о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Я часто посмеиваюсь над словами Пескова, но в данном случае он не виноват - такого рода заявления, конечно, делаются не на уровне пресс-секретаря, а согласовываются с первым лицом. Потому что если не согласовывает президент, то вопросы мира и войны у нас решает не уполномоченный на это Конституцией глава государства, а кто попало - хоть бы даже и пресс-секретарь... Этому невозможно поверить.

Итак, "Россия солидарна", - ответил представитель Кремля на вопрос, солидарна ли РФ с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли в принципе Россия возможность замораживания конфликта.

А какие перед Россией стоят цели? На этот вопрос существует несколько верссий, и все официальные. Получается, официальная - не значит исчерпывающе достоверная?

Запад надеется на победу в конфликте, и поэтому отказывается применить корейский опыт - провести линию разграничения там, где остановились войска на сей момент и прекратить боевые действия - так надолго, что можно сказать навсегда. В таком режиме с середины 50-х живет Корея, уже 40 лет живет Кипр и уже 10 лет мог жить Донбасс. Во что обошлось Донбассу нежелание Киева и его западных партнеров прекращать конфликт, всем известно. 

А сейчас, оказывается, Кремль солидарен с Киевом и НАТО - видимо, мало народу полегло, еще надо... Откуда такая кровожадность?

И вывод напрашивается только один - конфликт на Украине носит не локальный, а империалистический характер, где сразу несколько сторон сражаются за право быть глобальной империей... Буквально все, и Германия, надеющаяся вернуться в круг великих держав после поражений в двух мировых войнах, и Франция, которая все еще помнит, что была номером один в Европе когда-то, и Британия, над которой когда-то не заходило солнце... И Польша, у которой империя так и не получилась, и уж точно США, которые не хотят уступать свое положение вообще никому.

Надо сказать, есть еще одно общее с Корейской войной - та не переросла в Третью мировую, именно благодаря заморозке конфликта, и нынешняя пока тоже не переросла... Но это пока.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Россия была,есть и будет написал 25.05.2023 01:13
А вот будущее Хохлостана туманно.
Хотя некоторые эксперты предрекают,что ее разделят между РФ,Польшей,Венгрией и Румынией.
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...
==40== написал 25.05.2023 00:30
Не будет третьей Мировой войны.
У России в союзниках только африканские людоеды и долбанутый купленый Орбан.
С Россией будет как с Ираком.
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