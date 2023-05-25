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Московский листок

МАКС могут перенести

Опубликовано 25.05.2023 в разделе комментариев 0

самолет макс
МАКС могут перенести

Проведение авиасалона МАКС, запланированное на конец июля 2023 года, может быть перенесено на более поздний срок, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке и компаниям. Некоторые из них говорят об отмене МАКС, другие – что вопрос должен быть решен на совещании.

"В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести ее проведение на 2024 год", - сказал один из источников, знакомых с ситуацией.

***

Оно понятно - какие авиасалоны, если война?

С другой стороны, война вроде далеко, а салон в двух шагах от Москвы. У Украины нет средств, способных к столь дальним ударам. Тем более, речь о выставке, где представлены наиболее современные образцы военной техники - кто ж посмеет угрожать нашим истребителям пятого поколения в нашем же глубоком тылу?

Значит, речь о террористической угрозе.

Действительно, скопление народа на МАКСе колоссальное, а обеспечить безопасность среди беконечных подмосковных лугов и перелесков, видимо, нереально.

Есть и третий аспект - а есть ли вообще антитеррористическая безопасность у нас, если даже на территории секретного и режимного ЛИИ имени Громова ее невозможно гарантировать? Хотя, конечно, в обычное время десятков тысяч зевак нет, и контролировать территорию проще...

И в четвертых тоже есть - отменять салон тоже нехорошо, все прошедшие годы он позиционировался как мероприятие едва ли не плангетарного значения, с обязательным участием президента и проих важных лиц, не говоря о зарубежных гостях. И если мы из-за спецоперации его отменяем, значит, дела наши совсем не блестящие. Во всяком случае, хуже, чем расчитывали.

Все это обидно, сил нет...

А.Б.



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