Юристам и журналистам

Безответственные кретины, считающие себя депутатами Государственной Думы, наиздавали столько законов, что никакие юристы уже не могут охватить своим умом все эти законы в целом. Причём, речь не идёт о судьях, прокурорах и следователях – эти «юристы» и знать не хотят законы, поскольку их безнаказанность в совершении преступлений против правосудия даёт им возможность установить в стране полное беззаконие. Но ведь даже адвокаты, как бы зарабатывающие знанием законов, в своей массе не представляют, что говорит законодательство даже о делах, в которых они выступают защитниками.

К примеру, когда меня обвиняли по статье об экстремизме и следователь лишил меня адвоката по найму, мне на следственных действиях и при оспаривании постановлений следователя в суде назначали дежурных адвокатов. Так вот, ни один из них не знал, что борьбу с экстремизмом определяют не статьи уголовного кодекса, а специально принятый в 2002 году закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Понятно, что судей в России нет, что по этой причине знание законов кажется бесполезным, но есть разница в том, кем выглядишь на суде ты – журналист. И твой адвокат. Культурными людьми, способными использовать знания в нужной области человеческой деятельности, или такими же тупыми баранами, как и те, кто вас обвиняет и судит?

Давайте ещё раз об этом. В начале века лобби Израиля в Кремле, чтобы удушить в России свободу слова, ввело в оборот нагло антиконституционное понятие «экстремизм». (Экстремизм – это всего лишь крайние меры в политике). А тупые твари в Думе запретили помянутым законом это разрешённое Конституцией явление, а для своего оправдания этого антиконституционного преступления, формально объединили под экстремизмом ряд уголовных преступлений, и так уже давно запрещённых Уголовным кодексом России. И под этим соусом удушили свободу слова как бы «борьбой с экстремистскими материалами», считая этими материалами что угодно - то, что не угодно властной мрази. Эта цель мерзавцев понятна и юристам.

Но вот что не понятно даже юристам, так это то, что теперь целый рад «старых» преступлений (уже запрещённых УК РФ) требуется рассматривать в учётом этого нового закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Короче, приняв закон «О противодействии экстремистской деятельности», депутаты не только удушили свободу слова, но и оговорили… как это надо делать! И это важно понимать! Понимать, что экстремизм чего угодно так же определяется не как попало, а должен определяться по этому закону.

Поясню. Это сейчас то, что прокурорский подлец в уголовном деле против гражданина захочет объявить экстремизмом, то суд и признает экстремизмом и вынесет приговор этому гражданину. А по закону «О противодействии экстремистской деятельности» всё это не так, и уж кому-кому, а журналисту и защищающему его юристу это полагается это знать!

Вот Анатолий Баранов выступает как бы в защиту жертв фашистского произвола заметкой «Арестовали режиссерку и поетку»:

«Общественность во главе с нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым подписывает Открытое письмо в поддержку режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма.

Спектакль «Финист — ясный сокол», ставший причиной арестов и допросов, давно идет в театре, и даже получил ряд престижных театральных премий, например, «Маску». Это впервые за много-много лет в нашей стране, когда уголовное дело заводят не против журналистов или блогеров, а против авторов художественного произведения.

Авторы открытого письма пишут: «...пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв».

Не знаю, не смотрел, собственного мнения не имею.

Но пьеса шла в театре, ее можно было посмотреть, ее никто не запрещал и даже не написал поперек текста, что это создано иноагентом. Произведение-то художественное, каждый воспринимает его по-своему... Я вот о чем.

О том, что автор художественного произведения не обязан оправдываться за некие «посылы» и «призывы», которые кому-то взбрело в голову в них увидать.

В конце концов, закрывайте спектакль, если уж такая у нас творческая свобода, а не его авторов.

А то так и до Библии дойдем, там полно террористических эпизодов... Юдифь, например, с головой Олоферна... А.Б.».

К Баранову присоединилась группа «медийных лиц», скажем, кроме Розенбаума, «Личное поручительство за Беркович ранее дали Павел Лунгин, Константин Райкин, Анна Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие». Всё это замечательно, но от такой личной поддержки толку, как от быка молока. И даже меньше.

Однако эти «поддерживающие» - певцы ртом и артисты, - от них трудно ждать чего-то умного, но журналисты и юристы – это другое дело. Даже если тебе и не нравятся жертвы фашистского произвола, то журналисту и юристу в вопросе свободы слова мало просто выразить осуждение.

Смотрите.

Этих дам обвиняют в оправдании терроризма. Сразу же обращаемся к статье 1 федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»:

«1. экстремистская деятельность (экстремизм):

- насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами;

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность…». И т.д.

То есть этих дам обвиняют в экстремизме, поскольку оправдание терроризма это и есть экстремизм. Это надо понимать!

А чем является сама пьеса, послужившая основанием для ареста автора? Это согласно той же статье 1:

«3) экстремистские материалы - предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, публикации…».

То есть, прокуратура нагло утверждает, что эта пьеса экстремистский материал, но согласно закону «О противодействии экстремистской деятельности» это не прокуратуры собачье дело, поскольку эта пьеса может быть экстремистским материалом, а может и не быть.

Вот тут и вопрос, а кто устанавливает экстремизм подозреваемого материала? Кто устанавливает, есть ли в данном материале оправдание терроризма? Какой-нибудь прокурор или следователь? Нет! Согласно статье 13 этого закона: «Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу».

Вот и вопрос, а пьеса «Финист — ясный сокол» каким судом признана экстремистским материалом? Никаким?? А почему тогда возбуждено УГОЛОВНОЕ ДЕЛО против автора пьесы?

А почему возбуждено УГОЛОВНОЕ ДЕЛО против режиссёра? Ведь если бы эта пьеса и была признана экстремистским материалом, оправдывающим терроризм, то и тогда, поставивший её на сцене (распространивший этим) режиссёр, согласно этой же статье 13: «производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность». ПРАВОНАРУШЕНИЕМ, а не ПРЕСТУПЛЕНИЕМ! Если бы пьеса была признана судом как оправдывающая терроризм, и была нагло поставлена на сцене, то против режиссёра обязано было быть возбуждено не уголовное, а административное дело по статье 20.29 КоАП РФ, по которой для физических лиц (для режиссёра) предусмотрено максимальное наказание до 3 тысяч рублей, а для театра – до 1 миллиона рублей.

Так и до этого штрафа ещё дойти надо. Согласно статье 6 указанного закона:

«При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном порядке.

Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке».

Прокурор выдавал театру предостережение в письменной форме? Тогда в связи с чем арестованы автор пьесы и режиссёр?

Скажите, вот эти подробности журналистам надо знать? А их адвокатам?

Дело же уже перешло пределы идиотизма. Вот, к примеру, 10 мая студент-историк в метро читал книгу военных мемуаров «Черный марш» – воспоминания Петера Ноймана, бывшего офицера СС, - на обложке книги было его фото в форме СС с рунами на петлицах. Ну, так офицеры СС носили не только руны, но и эмблемы принадлежности к конкретным дивизиям СС, к примеру, носили и такие эмблемы:

https://i.ibb.co/xjQbRc1/image.jpg

И в данном случае арестовали историка за демонстрацию нацистской символики, которая якобы демонстрируется обложкой книги. А какой суд уже признал обложку этой книги экстремистским материалом? А адвокат этого историка уже потребовал от обвинителей сообщить это суду?

Поймите, вот в этих помянутых делах обвиняемые и адвокаты обязаны утверждать, что выдвинутые против них обвинения незаконны и являются клеветой прокуроров, поскольку никакой суд не признавал данные материалы ни призывами к террористической деятельности, ни демонстрацией экстремистских материалов.

Как-то так…

Только беда в том, что даже с таким разжёвыванием меня вряд ли поймут эти самые журналисты и адвокаты.

P.S. В 2008 году против меня, тогда главного редактора газеты «Дуэль» было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за публикацию статьи автора Дуброва «Смерть России!». Тогда ещё встречались среди судей люди, которые стеснялись становиться откровенными мерзавцами (мерзавцами были все судьи – без этого судьёй нельзя было стать и тогда, но откровенными мерзавцами кое-какие судьи ещё стеснялись быть), так вот, когда я спросил судью, а каким судом этот материал признан экстремистским, раз меня уже даже судят за распространение экстремистских материалов, то вышла заминка. После которой объявили, что судья срочно уходит в декрет, и моё дело будет рассматривать другая судья. Образовалась пауза в несколько месяцев, за которые прокуратура обратилась в суд и признала эту статью Дуброва экстремистским материалом. В статье речь шла о еврейских расистах, и меня в России не могли не осудить за борьбу с еврейскими расистами – это всё равно, что в Иране бороться с Аллахом, но, всё-таки, даже с этими евреями ЕСПЧ признал тот приговор неправосудным.

От редакции: Ну, моя личная тупость общеизвестна и не требует особых доказательств. Но до конца все же не понимаю (тупой же!) - в чем претензия? Я пишу: "...автор художественного произведения не обязан оправдываться за некие «посылы» и «призывы», которые кому-то взбрело в голову в них увидать. В конце концов, закрывайте спектакль, если уж такая у нас творческая свобода, а не его авторов".

Есть возражения? Вроде бы по существу нет. Но Юрий Игнатьевич Мухин требует, чтобы я, сказавши "А", добавил бы не только "Б", но и все буквы алфавита по порядку - то есть изложил Ab ovo всю историю вопроса и комментарии к нему Верховного и Конституционного судов...

На самом деле ничего подобного не требуется от журналиста и тех жанров, в которых он работает, иначе вся журналистьика немедленно превратится в длиннющие нечитаемые комментарии по типу юридических. Но и читать такие "произведения" будут только адвокаты и прокуроры.

А та простая мысль, к которой приходит Мухин в конце своего комментария: "...никакой суд не признавал данные материалы ни призывами к террористической деятельности, ни демонстрацией экстремистских материалов" просто возвращает к исходному посылу.

Ну чем это по смыслу отличается от фразы: "закрывайте спектакль, если уж такая у нас творческая свобода, а не его авторов"? Только детальным и подробным описанием того, как именно мерзавцы должны закрывать спектакли.

Но я ведь не ставил перед собой задачи создать пособие для мерзавцев...

Анатолий Баранов