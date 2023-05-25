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Московский листок

Умерла королева рок-н-ролла и блюза Тина Тернер

Опубликовано 25.05.2023 в разделе комментариев 0

культура музыка тина тернер
Умерла королева рок-н-ролла и блюза Тина Тернер

За свою долгую карьеру она вышла за рамки любого стиля, была абсолютно сама по себе — просто Тина Тернер.

Ее стремительный взлет — дуэт с Айком Тернером, ставшем ее мужем, откуда и фамилия. Он сделал из никому не известной девушки из рабочей семьи Анны Мэй Буллок суперзвезду. Конечно не на пустом месте - она обладала мощным голосом с великолепными обертонами: вокалом, который запоминался с первого раза и навсегда.

Она снималась в кино, выпускала хит за хитом и продолжала концертировать. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав одну из самых больших аудиторий — на концерт в Рио-де-Жанейро пришли 188 тысяч человек, и каждый из них заплатил за билет!

Она умудрялась сохранять популярность на протяжении десятилетий, оставаясь модной и стильной и в 80-е, и в 90-е, и в начале нового столетия.

Тина Тернер никогда не была в эпицентре каких-либо скандалов, сохраняя достоинство даже в самых тяжелых жизненных ситуациях.

Ее последние большие турне пришлись на конец первого десятилетия XXI века. После этого Тернер тихо жила в Швейцарии, не особо появляясь на публике. При этом она регулярно выпускала очередные сборники песен, и все равно так или иначе присутствовала в медийном поле.

Но на 84-м году жизни она ушла от нас.



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