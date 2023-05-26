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Московский листок

Азербайджанский Карабах - мир или новая война?

Опубликовано 26.05.2023 в разделе комментариев 0

армия солдат
Азербайджанский Карабах - мир или новая война?

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на саммите ЕАЭС. При этом он напомнил про вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у страны нет территориальных претензий к Армении: "Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана".

Хорошо, если так. Но примут ли такое решение армяне, которые голосовали за Пашиняна вовсе не для того, чтобы он отдал Карабах. В течение многих лет Ар менией управляли т.н. "карабахцы", то есть политики и военные, непосредственно принимавшие участие в войне с Азербайджаном в НКАО. То есть количество армян, которые примут такое решение без восторга, мягко скажем, весьма велико. И все это может очень дорого обойтись Пашиняну...

Тем более, что в Карабахе сегодня не живут азербайджанцы - прямо скажем, там был проведен геноцид, в результате которого этническая картина радикально поменялась, и сегодня к этой картине уже успели привыкнуть. С чего бы Азербайджану сохранять этот расклад в Карабахе, который Пашинян ему отдает? Конечно, под управлением Баку эта картина будет меняться, но каких при этом ожидать последствий?

Тот, кто помнит, что было 30-35 лет назад, невольно напряжется...

А.Б.



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