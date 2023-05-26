Аксакал попросил акима вернуть советское название микрорайону в Алма-Ате

Ерболат Досаев встретился с жителями Жетысуского района бывшей казахстанской столицы, но получил с их стороны неожиданную просьбу.

Как сообщает портал Орда, в ходе встречи акима с населением один из присутствующих обратился к акиму с просьбой вернуть микрорайону Кокмайса его прежнее название — Дорожник.

«Прошу, верните Дорожник! Не Кокмайса, а Дорожник им. Гончарова», – сказал пенсионер.

Некоторые жители встретили это предложение аплодисментами. Однако аким не поддержал идею.

«Я понял по хлопкам, что кто-то ностальгирует по Советскому Союзу, и нравится это предложение, которое аксакал сказал. Но я не согласен с этим», – ответил Досаев.

Данный случай, несмотря на отказ со стороны градоначальника, показывает популярность темы возвращения старых советских названий улицам, микрорайонам и населенным пунктам, переименованным в период «старого» и «нового» Казахстана.

Тем временем, в Карагандинской области возбудили уголовное дело против Игоря Шаравина, сотрудника местного ДК и ветерана Афганистана, который раскрывал схемы местных чиновников, которые привозили на автобусах на «слушания» по переименованиям одни и те же большие группы националистов.

Подобное говорит о том, что и крепнет сопротивление проведению тотальной декоммунизации, проводимой властями совместно с националистическими группами в разных регионах страны.

От редакции: Я бы еще вернул Алма-Ате привычное с советских времен название, тем более, что переименование не несет никакой идеологической составляющей. Просто кто-то решил, что Алматы звучит более по-казахски...

Ну так в источниках на казахском языке можно писать, как удобней, а по-русски почему надо язык коверкать? Ну не пишем же мы Ландан вместо Лондона или Пари вместо Парижа.

А.Б.