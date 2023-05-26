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Московский листок

По 20 граммов рыбы на нос

Опубликовано 26.05.2023 в разделе комментариев 1

минсельхоз рыба
По 20 граммов рыбы на нос

В столице стартовал седьмой по счету гастрономический фестиваль «Рыбная неделя в Москве»...

Ценителей даров моря ждут на 26 площадках в центре и округах. На фестиваль доставлено свыше 250 тонн рыбы и морепродуктов.

В течение 10 дней гости смогут посетить более 300 выступлений и лекций на фестивальных сценах. Гурманов ждет более 500 кулинарных и творческих мастер-классов. На фестивальных прилавках — 12 тонн олюторской сельди, более 10 тонн корюшки и столько же килограммов трески, три тонны крабового мяса, 2,5 тонны филе морского гребешка и 800 килограммов живых черноморских мидий.

А ничего, я посчитаю?

В Москве только зарегистрировано 12,5 миллионов жителей, то есть выходит по 20 граммов рыбы и морепродуктов на жителя города, не считая гостей столицы. То есть реально что-то съесть сможет разве что каждый десятый, а остальные девять смогут насладиться по телевизору или в блоге мэра...

И ведь не стыдно никому, все норм...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вот новость открыл
Биби осветит написал 26.05.2023 15:29
Деньги есть рыба есть. Денег нет, рыбы нет. Кто не работает, тот ест. Еще Федя так сказал Шурику в короткометражке. Только федюню потом прутком выпорол Шурик в целях воспитания. А что надо сделать чтобы всему обществу хватало рыбы и благ. Вот в чем главный вопрос и кто догадается ответ, тот умный и благородный человек. А кто не задумался, тот истинный болван. Жрать, спать, срать, сношаться и ближнего своего обмануть. Вот это дрянь и есть стандартный менеджер столицы. Остальные регионы должны на него работать за гроши. Галеры. Весла. Греби.
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