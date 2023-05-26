По 20 граммов рыбы на нос

В столице стартовал седьмой по счету гастрономический фестиваль «Рыбная неделя в Москве»...

Ценителей даров моря ждут на 26 площадках в центре и округах. На фестиваль доставлено свыше 250 тонн рыбы и морепродуктов.

В течение 10 дней гости смогут посетить более 300 выступлений и лекций на фестивальных сценах. Гурманов ждет более 500 кулинарных и творческих мастер-классов. На фестивальных прилавках — 12 тонн олюторской сельди, более 10 тонн корюшки и столько же килограммов трески, три тонны крабового мяса, 2,5 тонны филе морского гребешка и 800 килограммов живых черноморских мидий.

А ничего, я посчитаю?

В Москве только зарегистрировано 12,5 миллионов жителей, то есть выходит по 20 граммов рыбы и морепродуктов на жителя города, не считая гостей столицы. То есть реально что-то съесть сможет разве что каждый десятый, а остальные девять смогут насладиться по телевизору или в блоге мэра...

И ведь не стыдно никому, все норм...

А.Б.