Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на День независимости

По ее словам, в Грузию за последнее время прибыло «до 80 тыс. россиян», а власти не принимают никаких правовых мер, ограничивающих эту массовую миграцию.

Саломе Зурабишвили назвала «непонятным и оскорбительным» восстановление рейсов с Россией и сказала, что «Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода», ожидаемого от этого.

Честно говоря, по-моему тоже догоговато... Боржом, киндзмараули, Кикабидзе... Все вместе на такую сумму не потянет.

Если же серьезно, то как ограничение политической миграции вписывается в европейскую политику? Что, поставить пулеметы и расстреливать?

Высылка белоэмигрантов из Европы после войны, в том числе из Франции, гражданкой которой является Зурабишвили, до сих пор проходит по категории национального позора. Впрочем, семью Зурабишвили не выслали, и она выросла в президента Грузии... Теперь учит всех европейским ценностям.

Первый, наверно, президент в истории, который хочет не открыть, а закрыть авиационное сообщение для своей страны.

Хотя ей-то что, за ней, как за Зеленским, если что, Макрон специальный самолет вышлет...

А.Б.