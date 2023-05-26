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Московский листок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на День независимости

Опубликовано 26.05.2023 в разделе комментариев 1

суд закон
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на День независимости

По ее словам, в Грузию за последнее время прибыло «до 80 тыс. россиян», а власти не принимают никаких правовых мер, ограничивающих эту массовую миграцию.

Саломе Зурабишвили назвала «непонятным и оскорбительным» восстановление рейсов с Россией и сказала, что «Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода», ожидаемого от этого.

Честно говоря, по-моему тоже догоговато... Боржом, киндзмараули, Кикабидзе... Все вместе на такую сумму не потянет.

Если же серьезно, то как ограничение политической миграции вписывается в европейскую политику? Что, поставить пулеметы и расстреливать?

Высылка белоэмигрантов из Европы после войны, в том числе из Франции, гражданкой которой является Зурабишвили, до сих пор проходит по категории национального позора. Впрочем, семью Зурабишвили не выслали, и она выросла в президента Грузии... Теперь учит всех европейским ценностям.

Первый, наверно, президент в истории, который хочет не открыть, а закрыть авиационное сообщение для своей страны.

Хотя ей-то что, за ней, как за Зеленским, если что, Макрон специальный самолет вышлет...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==43== написал 26.05.2023 14:27
И как всегда Баранов меняет местами причину и следствие.
Причина.
Сейчас Путин - Гитлер, а россияне озверевшие нацисты оккупанты.
Россияне ежедневно убивают украинцев по придуманному передлогу.
Следствие.
В связи с имперской агрессивной политикой России большинство стран мира устроили России бойкот и санкции.
Россиянам отказывают во всем и гонят ото всюду.
.......
Страны помогающие России рискуют получить санкции.
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