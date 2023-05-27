К ядерной войне в Европе, в общем, все готово

В конце мая Александр Лукашенко сообщил, что необходимая подготовка, в том числе мест хранения, завершена. Ядерное оружие начали перемещать из России на территорию Белоруссии 25 мая.

О размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия tot в конце марта объявил Путин. Специально для этого вооружения в стране планировали построить хранилище. Минобороны объясняло размещение в Белоруссии ТЯО отказом Соединенных Штатов вывести ядерное оружие с территории Европы, а также угрозой со стороны НАТО.

«Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии». Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», — заявили в посольстве РФ в США.

Надо сказать, реакция какая-то замедленная.

Зато во вторник с инициативой предоставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования Taurus выступил депутат бундестага Родерих Кизеветтер. А откуда у Германии ракеты с дальностью около 500 километров, да еще воздушного базирования? Не противоречит ли производство таких ракет условиям, которые поставили перед Германией страны победительницы в 1945-м году? Давно было, но ведь эти условия никто не отменял...

И зачем Германии ракеты воздушного базирования, если военно-воздушные силы ей также не положены?

Это не говоря о том, что не очень понятно, против кого созданы эти ракеты? Ну ясно же, что не для того, чтобы обстреливать Лондон... Значит, с прицелом на восток.

США не имеют права, как и Россия, держать в Европе ракеты средней и малой дальности. Но имеют право держать там ядерное оружие.

Германия не имеет права на ядерное оружие, но США держат свое на ее территории. До того, как Швеция вступила в НАТО, можно было сказать, что совместная шведско-германская ракета не имеет отношения к соглашениям, но теперь-то ракета чисто натовская, и в принципе, может быть оснащена ядерной боеголовкой американского или британского производства... То есть у НАТО есть ракета средней дальности в Европе, и боеголовки к ней, а у России на данном направлении - ничего?

Так что для обмена ядерными ударами в Европе все готово... Осталось только передать Taurus Украине - российской СПРН не известно, ракета средней дальности курсом на Москву летит с ядерной боеголовкой или с обычной.

А.Б.