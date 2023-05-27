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Московский листок

В Киеве еще раз развенчали Брежнева

Опубликовано 27.05.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев брежнев
В Киеве еще раз развенчали Брежнева

На 41-м году после кончины генсека ЦК КПСС Л.И.Брежнева киевские депутаты лишили советского лидера звания почетного гражданина города.

«Киевский городской совет лишил звания "Почетный гражданин города Киева” советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева... За соответствующее решение проголосовали 82 депутата», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Киевской администрации.

Звание «Почетный гражданин Киева» было введено довольно поздно — соответствующее решение утвердили только весной 1982 года. И Брежнев в списке почетных граждан столицы Украинской ССР стоял под номером один.

А теперь первого номера нет...

В годы Великой Отечественной войны Брежнев участвовал в освобождении Украины, на Параде Победы шел в строю сводного полка 4-го Украинского фронта. В послевоенные годы руководил восстановлением ДнепроГЭСа и «Запорожстали», в качестве первого секретаря горкома возвращал к жизни Днепропетровск.

А что же плохого сделал Брежнев для Украины? Да ничего... Кроме того, что именно при нем разорепнная войной республика стала номером один в СССР про уровню и качеству жизни.

Я бы отметил, что Украина - одно из крупнейших государств Европы, имеет поразительно мало крупных исторических имен, что в области искусств, что по части политики... Ну сравните хотя бы с Британией или Францией. Да что там, хоть с Польшей.

А все от того, что самых своих великих сыновей краина сама же и оплевывала. Кто самый известный в мире уроженец Украины? Конечно же, Лев Троцкий. Но скажи кому в Киеве или Одессе, где он учился в университете и откуда началась его борьба с царским режимом?

И Хрущев им "неправильный", хотя именно с него началось возрождение Украины...

И, конечно, Брежнев - почитайте хоть его когда-то всем известный очерк "Возрождение": после войны Брежнев был назначен первым секретарём Запорожского областного комитета КП(б) Украины. Предстояло восстановить Запорожсталь и Днепрогэс, разрушенное войной народное хозяйство, наладить послевоенную жизнь. Восстановил, наладил...

 А.Б.



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