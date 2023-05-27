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Московский листок

Лидера Pink Floyd обвинили в фашизме после выступления за прекращение огня...

Опубликовано 27.05.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Лидера Pink Floyd обвинили в фашизме после выступления за прекращение огня...

Роджер Уотерс, экс-солист Pink Floyd, выступил на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России. Во время своей речи музыкант призвал президентов России, США и Украины, а также власти ЕС и руководство НАТО сменить курс и договориться о прекращении огня.

26 мая, немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя местных силовых органов сообщила, что полиция инициировала расследование в отношении Роджера Уотерса из-за его одежды на концерте в Берлине. Как отмечает газета, во время выступления музыкант был одет в кожаное пальто, а на его руке была повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками. По мнению берлинской полиции, этот образ был использован для «прославления правления национал-социалистов».

Вот какая связь?

А ее находят - выступил за прекращение огня, значит, фашист...

«Элементы моего выступления, которые были поставлены под сомнение, совершенно четко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах. Попытки представить эти элементы как нечто иное являются изворотливыми и политически мотивированными»,— написал Роджер Уотерс в Twitter.

Кстати, официальный Кремль выступает против прекращения огня. Как и Киев... И кто у них фашист?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==43== написал 27.05.2023 11:59
Выглядеть идиотом на весь мир наверное стоит тех денег которые Россия в него вкачивает.
Шредер, Орбан, Ле Пен, Роджер Уотерс - чудный ряд политической коррупции.
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