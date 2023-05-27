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Московский листок

Рынок отрегулирует крепостное право

Опубликовано 27.05.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Рынок отрегулирует крепостное право

Российский рынок самостоятельно придет к сокращению рабочей недели и сейчас нельзя законодательно регулировать этот вопрос, рассказал для СМИ председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я считаю, что со временем мы перейдем на четырехдневку. Некоторые работники уже перешли, исходя из того, что они работают дистанционно. Но никакой регуляторики сегодня быть не должно — это опасно. Нам самое главное, чтобы граждане не потеряли в доходах, имея в виду и тех, кто получает сдельно. Чтобы не снижалась производительность труда, не закрывались предприятия, так как им будет нерентабельно работать. Чтобы не плодилась безработица, не разгонялась инфляция, то есть не дорожала продукция и услуги. Рынок должен самостоятельно к этому прийти путем использования новых технологий, средств, инструментов», — сказал Ярослав Нилов.

А теперь отмотаем назад лет на 170 и заменим четырехдневную рабочую неделю на слова "крепостное право": «Я считаю, что со временем мы перейдем к отмене крепостного права. Некоторые работники уже пришли к этому, исходя из того, что они выкупили себя сами. Но никакой регуляторики сегодня быть не должно — это опасно. Нам самое главное, чтобы крестьяне не потеряли в урожаях. Чтобы не снижалась производительность труда, не закрывались помещичьи усадьбы, так как им будет нерентабельно работать. Рынок должен самостоятельно к этому прийти путем использования новых технологий, средств, инструментов»...

 А.Б.



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