19-летнего Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана, доставили в Чечню, куда ранее перенесли судебный процесс по его делу.

Корреспондент РИА «Новости» передает, что у СИЗО в Грозном его встречали «возмущенные жители региона» с плакатами «Руки прочь от Корана».

— "По данным следствия, не позднее 19 мая 2023 года Журавель, находясь в районе Соборной мечети, расположенной на улице Поворинской в городе Волгограде, совершил сожжение Корана.

При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которая в последующем была опубликована в публичном доступе на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО ВСУ", — сообщили на официальном канале Следственного комитета РФ.

Никиту Журавеля задержали в Волгограде. Следователи возбудили уголовное дело, расследование которого по указанию генерала Александра Бастрыкина было передано в Чечню.

Поддержал генерала Бастрыкина и министр юстиции России Константин Чуйченко, который заявил, что считает правильным направить совершившего поджог Корана возле соборной мечети в Волгограде после приговора в исправительную колонию региона, где преобладает мусульманское население.

По мнению чиновника, такое решение является «необходимым и правильным».

Никита Журавель вырос в Севастополе, учился в филиале Нахимовского военно-морского училища, затем поступил в филиал Волгоградского социально-педагогического университета в Севастополе, а затем перевелся в Волгоград, где жил на съемной квартире.

— "С точки зрения уголовно-процессуального законодательства расследование должно было происходить либо по месту совершения преступления, либо в вышестоящих структурах — допустим, в центральном аппарате СК России или ФСБ," — сообщил Иван Мельников, вице-президент российского подразделения «Международного комитета защиты прав человека». — "То, что случилось, это однозначно прецедент. Я в силу работы общаюсь с большим количеством адвокатов. После передачи дела в Чеченскую Республику я обратил внимание, что многие из них, мягко говоря, удивились. По идее, адвокат этого молодого человека должен обжаловать такое решение. На уровне прокуратуры также должно быть принято соответствующее решение."

Не исключает эксперт и то, что при определенных условиях над Никитой Журавелем может начаться самосуд.

P.S.

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