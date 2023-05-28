Холодное лето 23-го

Семь военнослужащих - бывших заключенных - самовольно покинули воинскую часть в ДНР.

В районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семь бывших заключенных - военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР.

Мужчины находились в кафе Брянки и были в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться. Таким образом, сейчас ведется розыск троих человек в том числе в Ростовской области.

Позднее сообщили, что задержали еще двоих сбежавших. Ведутся поиски еще одного.

А собственно, чего еще ожидать, если вы выпускаете заключенных, по сути, под честное слово и даете им в руки оружие? Часть будет честно искупать кровью свои прегрешения, подлинные или мнимые, а часть останется теми же самыми бандитами, только с оружием. И, кстати, свершение подвига вовсе не исключает потом совершения преступления. А иногда и вместо...

Тут можно процитировать Пригожина: если вы не хотите сами штурмовать украинские окопы, то терпите и издержки того, что за вас это будут делать заключенные.

А.Б.