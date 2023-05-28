В церковь вернулся 37-й

В Третьяковской галерее прошло расширенное заседание реставрационного совета, в котором принимали участие эксперты Третьяковки и других музеев.

«Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания.

В РПЦ согласились с тем, что во главе угла «должен стоять вопрос сохранности святыни». По словам главы экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина, диалог между церковью и музеем идет «в добросовестном ключе» и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за «великий памятник мирового значения, коим является икона "Троица"».

Как я понимаю, именно за эту позицию протоиерей Калинин не только исключен из возглавляемого им экспертного совета патриархии по церковному искусству, но и вообще запрещен в служении.

Кстати, пока искал в Яндексе новость на фразу "запрещен в служении" - по сути, высшая мера, которая есть в руках у церковного суда, сжигать еретиков пока не позволено - встречается необычайно часто. Я думал, это исключительная мера, а там, в церкви, репрессии уже идут на полную катушку, всех уже и не упомнишь... Прямо 37-й год уже.

Пора возвращать ссылку в дальние монастыри и удавливание там подушкой.

А.Б.