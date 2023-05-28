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Московский листок

Исламскую республику Иран необходимо обложить санкциями

Опубликовано 28.05.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Исламскую республику Иран необходимо обложить санкциями

Об этом говорится в предложенном проекте постановления, который президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду.

«Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран», — сказано в дополнении к проекту постановления.

Помимо этого, предлагается наложить запрет на торговые операции с Тегераном, а также прекратить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины. Кроме того, в документе говорится о введении запрета на какое-либо инвестирование в Иран и передачу его резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Перво-наперво удивляет - где Иран, а где Киев. И много ли иранских грузов проходит через Украину? Про украинское инвестирование и украинские технологии - отдельная тема для фельетона, могли бы, правда, передать технологию борща, но Иран - исламская республика, сало не пройдет.

Особенно занятно, что Иран уже полвека под разными санкциями, и ничего, живет. Но теперь вот Украина.

А.Б.



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