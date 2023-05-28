Вместо условий для мира Киев предлагает хуцпу

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter выдвинул Москве встречные условия для урегулирования украинского конфликта.

Подоляк указал на необходимость сокращения наступательных вооружений, в том числе ракет увеличенной дальности. Он также призвал созвать международную конференцию по контролю за ядерным арсеналом России.

Советник главы офиса Зеленского настаивает на «выдаче военных преступников и авторов войны», создании демилитаризированной зоны на территории России и выплаты юридически оформленных репараций.

Это, конечно, не условия для начала переговоров, а условия капитуляции России перед Украиной, как их видят в Киеве.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы: «Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.

То есть Киев и стоящий за ним коллективный Запад готовы только диктовать свои условия, включая сюда ядерное разоружение. Можно подумать, что ВСУ стоят где-то возле Подольска.

Это все говорит лишь об одном - гибель людей с обеих сторон будет продолжаться неопределенно долго. Хозяева дискурса не хотят остановки конфликта, еще не все деньги заработаны...

А.Б.