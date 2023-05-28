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Московский листок

Вместо условий для мира Киев предлагает хуцпу

Опубликовано 28.05.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Вместо условий для мира Киев предлагает хуцпу

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter выдвинул Москве встречные условия для урегулирования украинского конфликта.

Подоляк указал на необходимость сокращения наступательных вооружений, в том числе ракет увеличенной дальности. Он также призвал созвать международную конференцию по контролю за ядерным арсеналом России.

Советник главы офиса Зеленского настаивает на «выдаче военных преступников и авторов войны», создании демилитаризированной зоны на территории России и выплаты юридически оформленных репараций.

Это, конечно, не условия для начала переговоров, а условия капитуляции России перед Украиной, как их видят в Киеве.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы: «Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.

То есть Киев и стоящий за ним коллективный Запад готовы только диктовать свои условия, включая сюда ядерное разоружение. Можно подумать, что ВСУ стоят где-то возле Подольска.

Это все говорит лишь об одном - гибель людей с обеих сторон будет продолжаться неопределенно долго. Хозяева дискурса не хотят остановки конфликта, еще не все деньги заработаны...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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...
==44== написал 28.05.2023 11:18
Война в центре Европы сейчас нужна только России и Путину.
Все остальные максимально пытались ублажить Путина чтоб он не устраивал войну.
Украину 8 лет сдерживали и пытались сохранить лицо Путину.
Сейчас все уже поняли, что Путин понимает только по роже.
Так что сейчас будет денациализация, демилитаризация и дефрагментация России.
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье 3... написал 28.05.2023 11:03
А кто заставлял вас,недосуществ кацапорылых низшей расы (кацапопитеков)9 лет назад начинать против нас захватническую войну?Я ведь тебе еще тогда Баранов говорил о том что как утверждал Цицерон...мир должен быть результатом победыюа не результатом переговоров...,или как утверждали твои красножопые.....войны длятся до победы....Что ты тогда говорил напомнить?Ну так какие к нам в Украине претензии?Удалить мой комментарий ведь конечно безопаснее для сохранения собственной дупы,чем взять тебе-гнида москальская в руки оружие и вместе со своим свинорылым другом Кучеренко и п..адалью Гиркиным идти завоевывать Белгородскую Народную Республику.Вот именно за это вас тварей кацапорылых мир ненавидит и будет вырезать под корень,или выражаясь нормальным языком....закрывать проект кацапопомойка и окончательно решать кацапский вопрос..И чего это вдруг тебя,недосущество кацапорылое низшей расы (кацапопитек),живущего в бантустане под названием кацапопомойка,так интересуют отношения двух государств населенных нормальными людьми (Украина и Белгородская Народная республика).Ситуация есть и будет для всего человечества угрожающая до тех пор,пока мы вместе со всем человечеством не уничтожим вас,тварей кацапорылых низшей расы (кацапопитеков),или как принято говорить в ЕС...не закраем проект кацапопомойка и не решим окончательно кацапский вопрос.....И Баранов запомни,а лучше запишши,что это только начало.Пиши завещание,и своему свинорылому другу Кучеренко скажи,что бы завещание писал.Подожди немного Баранов,и скоро в Крыму не останется ни одной кацапорылой твари,а такие животные как "кацапопитек Крымский"и "кацапопитек Донбасский"исчезнут из перечня животного мира планеты Земля.И запоминай Баранов,а лучше записывай,что к осени в Крыму не будет ни одной живой кацапорылой твари.Что потом будет с кацапопомойкой населенной кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,даже объяснять не интересно,ибо это все уже было.И ты абсолютно прав в том,что весь мир помогает нашей стране добить кацапорылое зверье,ибо кацапщина населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,признана точно такой же угрозой человечеству,как в свое время 3 Рейх.Вот с Вами и поступят точно так же кактупили с 3 Рейхом.На простецком языке это называется....хороший кацап,это исключительно дохлый кацап.....а на официальном языке это называется....закрытие проекта кацапопомойка и окончательное решение кацапского вопроса.....,и пощады вам в отличии от 1991 г,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацапье может стать человеками не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие по этому поводу бредом величия.Те кому повезет будут помещены в клетку зоопарка под названием "московия"в границах 13 в.но это те,кому повезет.Для остальных....окончательное решение.....
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижилые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
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