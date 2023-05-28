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Московский листок

В церкви прямо 37-й год уже

Опубликовано 28.05.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте!

В Третьяковской галерее прошло расширенное заседание реставрационного совета, в котором принимали участие эксперты Третьяковки и других музеев.

«Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания.

В РПЦ согласились с тем, что во главе угла «должен стоять вопрос сохранности святыни». По словам главы экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина, диалог между церковью и музеем идет «в добросовестном ключе» и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за «великий памятник мирового значения, коим является икона "Троица"».

Как я понимаю, именно за эту позицию протоиерей Калинин не только исключен из возглавляемого им экспертного совета патриархии по церковному искусству, но и вообще запрещен в служении.

Кстати, пока искал в Яндексе новость на фразу "запрещен в служении" - по сути, высшая мера, которая есть в руках у церковного суда, сжигать еретиков пока не позволено - встречается необычайно часто. Я думал, это исключительная мера, а там, в церкви, репрессии уже идут на полную катушку, всех уже и не упомнишь... Прямо 37-й год уже.

Пора возвращать ссылку в дальние монастыри и удавливание там подушкой.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Кстати, хотите помочь каналу? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

И не забываем про репост.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Сегодня День пограничника, всех, кто на границе - поздравляю

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В церкви прямо 37-й год уже
В церкви прямо 37-й год уже
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