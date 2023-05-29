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Московский листок

Полтавская. Мусорный Полигон. Блокада дороги. Задержания

Опубликовано 29.05.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

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Полтавская. Мусорный Полигон. Блокада дороги. Задержания

26 мая жители станицы Полтавская перекрыли дорогу, ведущую к мусорному полигону "Экотехпрома". Полиция ответила грубыми задержаниями и штрафами.

Напоминаем, данная свалка имеет площадь около 10 га, принимает мусор со всего Краснодарского края и расположена почти впритык к станице. Пренебрежительное отношение хозяина свалки (мусорного олигарха г. Половинкина) к экологическим нормам зафиксировано документально. Так в решении Красноармейского районного суда от 07.10.2022 года отмечено отсутствие на полигоне системы сбора фильтрата и биогаза. Даже писано предписание — исправить. Только вот сроки исполнения мусорному владыке не писаны. Так что мусорный владыка может не торопиться. И не торопится.

8 километров дороги на полигон проходит прямо по станице Полтавской. Местами дорога достаточно узка, 40 и 60-ти тонные машины проходят менее чем в 5 метрах от окон жилых домов. Отметим, что губернатор лично говорил (12 января 2023 года, во время прямой линии), что такая дорога через станицу проходить

не должна. Однако губернаторское слово, как и слово, записанное в определении суда, ну никак не желало превращаться в дело.

26 мая жители станицы Полтавской решили помочь губернаторскому слову. Они вышли и перекрыли дорогу на полигон. Отметим, что это их вторая попытка помочь губернатору. В прошлый раз, 6 апреля 2023 года, блокаду прорывали мусоровозы, раздвигая (!) протестующих на медленном ходу, прямо на глазах ГИБДДшников, более того, подчиняясь их сигналам. В этот раз правоохранители выполнили работу по эскортированию мусора сами.

«Людям выкручивали руки, сбивали их с ног, укладывали на землю, роняли в канавы, волокли. Затем мы просидели в полиции весь день до вечера. Вечером нам выписали штраф в 2 тысячи по статье 19.3 КоАП», - рассказывают автору материала активисты.

Впрочем, в полицию попали не все. Крят Валентину правоохранители убрали с дороги настолько грубо, что далее им (правоохранителям) пришлось не вести её в полицию, а сопровождать в машину скорой помощи.

На следующий день, 27 мая, перед полицией прошёл одиночный пикет. Был развернут плакат — «Позор полтавской полиции». Акция продолжалась около часа. Полицейские периодически грозили её участнику, Трубачеву Юрию Николаевичу, привлечением к ответственности.

На вопрос: «А разве это (одиночный пикет) запрещено?», правоохранители твёрдо ответили: «Не запрещено, но наказуемо!»

А мусоровозы продолжают идти через станицу. Кто их остановит, когда полиция оказывает эскорт-услуги?



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