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Московский листок

Эрдоган выиграл выборы с минимальным разрывом

Опубликовано 29.05.2023 в разделе комментариев 0

сша турция эрдоган
Эрдоган выиграл выборы с минимальным разрывом

Стало известно о победе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Он набрал 52 с небольшим процента голосов избирателей, в то время как глава оппозиционной Республиканской народной партии страны Кемаль Кылычдароглу получил почти 48 процентов.

Лукашенко и Путин, думаю, так и замерли от удивления... 52 процента? Что, на паперти собирал, что ли? Да еще во втором туре...

Наши парни с такими результатами не избираются, у наших парней всегда за явным преимуществом. И всегда в первом туре.

«С великой победой Турции. Пусть начнется век Турции!» — написал Эрдоган после выборов. Шутит так, что ли?.. 52 процента - великая победа? А невеликая тогда сколько? В минус, что ли?

А 86 процентов тогда как называть?

 А.Б.



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