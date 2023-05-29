Эрдоган выиграл выборы с минимальным разрывом

Стало известно о победе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Он набрал 52 с небольшим процента голосов избирателей, в то время как глава оппозиционной Республиканской народной партии страны Кемаль Кылычдароглу получил почти 48 процентов.

Лукашенко и Путин, думаю, так и замерли от удивления... 52 процента? Что, на паперти собирал, что ли? Да еще во втором туре...

Наши парни с такими результатами не избираются, у наших парней всегда за явным преимуществом. И всегда в первом туре.

«С великой победой Турции. Пусть начнется век Турции!» — написал Эрдоган после выборов. Шутит так, что ли?.. 52 процента - великая победа? А невеликая тогда сколько? В минус, что ли?

А 86 процентов тогда как называть?

А.Б.