Северная Корея - великая космическая держава

Северная Корея официально уведомила Японию и Международную морскую организацию (ИМО) о намерении в период с 31 мая по 11 июля произвести запуск ракеты-носителя, который выведет на орбиту Земли искусственный спутник.

Отмечается, что в этой связи установлена опасная зона, куда возможно падение разгонных блоков ракеты и куда не рекомендован заход судов и пролет самолетов.

В качестве стартовой площадки скорее всего будет использован космодром "Сохэ" в северо-западной части страны. О соответствующих планах заявляли различные официальные представители КНДР. Эта задача также включена в список целей, который были утверждены на VIII съезде Трудовой партии Кореи в январе 2021 г.

16 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил работу Комитета по подготовке к запуску спутника, санкционировав "план дальнейших действий". Тогда было отмечено, что спутник уже прошел серию финальных тестов и готов к установке на ракету-носитель.

Северная Корея до настоящего момента уже четыре раза заявляла о планах вывести спутник на орбиту, производя запуски. При этом дважды она смогла вывести объекты на орбиту, но они, согласно мнению зарубежных экспертов, скорее всего были муляжами спутников и не выполняли никаких функций. На этот раз, судя по заявлениям КНДР, на орбиту будет выводиться военный разведывательный спутник.

25 мая, Южная Корея произвела запуск собственной ракеты-носителя "Нури", которая успешно вывела на орбиту восемь небольших спутников. Таким образом Сеул подтвердил статус космической державы, способной создавать спутники и выводить их на орбиту, и элитный клуб космических стран расширился до семи.

Если КНДР успешно запустит спутник, то она станет восьмой.

При этом ни одна из космических держав не была такой небольшой - население КНДР всего около 22 миллионов человек. И я думаю, что секрет успеха тут в выборе социалистического пути развития.

А.Б.