Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Накормим и перекормим Африку!

Опубликовано 29.05.2023 в разделе комментариев 0

африка лавров
Накормим и перекормим Африку!

Лавров прибыл с визитом в Кению, сообщает ТАСС. В Найроби у Лаврова ожидаются встречи с политическим руководством страны. В предыдущий раз российский министр был с визитом в Кении в 2010 году.

Ранее в этом году у главы российской дипломатии состоялись два турне по Африканскому континенту. В январе Лавров посетил ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале - Мали, Мавританию и Судан.

Раньше в графике министра иностранных дел бывали другие страны и континенты, а теперь вот два раза по Африке...

Помню, с какой помпой принимали в Кремле Муамара Каддафи, даже шатер для него разбили в саду с видом на Москва-реку. Но это когда было... Теперь другая география - Мали, Эсватини... Вы знаете, где это Эсватини? А Лавров теперь знает. И Захарова знает, а раньше знала, где Манхеттен.

Понятно, ребятам подкормиться надо, нихрена у них в этой Эсватини не растет, похоже. Ну так ехали бы к нам на Кубань, на Дон, собирали б себе на пропитание, там богато, подают хорошо.

А Лаврову-то разве близко туда-сюда мотаться, транзитом через Тбилиси, немолодой уже человек?.. А там еще додики эти с плакатами. Почему нельзя через Ереван? Я не знаю, надо через Тбилиси.

Пора уже шалаши на постоянной основе в Кремлевском саду ставить, и принимать там дорогих гостей. Жарить им кенгуру и казуаров, прямо на Красной площади, как при царе Горохе. Ленина закопать, мангал открыть, и сразу на Руси начнется благоденствие... Так святой преподобный дедок какой-то говорил, фамилию забыл, где-то под Саровом, напитался благодатью от реактора. Хотя кенгуры, кажись, из других мест, кенгурятину жарить не нужно, им бы хлебца... На хлеб клюют, что твоя плотва.

Накормим и перекормим Африку!

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
В церкви прямо 37-й год уже
В церкви прямо 37-й год уже
28.05.2023
О подделке протоколов общих собраний в Москве
О подделке протоколов общих собраний в Москве
28.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Козел в Сенате, а страна процветает! (1)
Накормим и перекормим Африку! (0)
Северная Корея - великая космическая держава (2)
Эрдоган выиграл выборы с минимальным разрывом (2)
Полтавская. Мусорный Полигон. Блокада дороги. Задержания (0)
В церкви прямо 37-й год уже (0)
О подделке протоколов общих собраний в Москве (0)
Вместо условий для мира Киев предлагает хуцпу (8)
Исламскую республику Иран необходимо обложить санкциями (4)
В церковь вернулся 37-й (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss