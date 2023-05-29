Лавров прибыл с визитом в Кению, сообщает ТАСС. В Найроби у Лаврова ожидаются встречи с политическим руководством страны. В предыдущий раз российский министр был с визитом в Кении в 2010 году.

Ранее в этом году у главы российской дипломатии состоялись два турне по Африканскому континенту. В январе Лавров посетил ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале - Мали, Мавританию и Судан.

Раньше в графике министра иностранных дел бывали другие страны и континенты, а теперь вот два раза по Африке...

Помню, с какой помпой принимали в Кремле Муамара Каддафи, даже шатер для него разбили в саду с видом на Москва-реку. Но это когда было... Теперь другая география - Мали, Эсватини... Вы знаете, где это Эсватини? А Лавров теперь знает. И Захарова знает, а раньше знала, где Манхеттен.

Понятно, ребятам подкормиться надо, нихрена у них в этой Эсватини не растет, похоже. Ну так ехали бы к нам на Кубань, на Дон, собирали б себе на пропитание, там богато, подают хорошо.

А Лаврову-то разве близко туда-сюда мотаться, транзитом через Тбилиси, немолодой уже человек?.. А там еще додики эти с плакатами. Почему нельзя через Ереван? Я не знаю, надо через Тбилиси.

Пора уже шалаши на постоянной основе в Кремлевском саду ставить, и принимать там дорогих гостей. Жарить им кенгуру и казуаров, прямо на Красной площади, как при царе Горохе. Ленина закопать, мангал открыть, и сразу на Руси начнется благоденствие... Так святой преподобный дедок какой-то говорил, фамилию забыл, где-то под Саровом, напитался благодатью от реактора. Хотя кенгуры, кажись, из других мест, кенгурятину жарить не нужно, им бы хлебца... На хлеб клюют, что твоя плотва.

Накормим и перекормим Африку!

А.Б.